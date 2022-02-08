Ухаживают за собой сами. Гуру садоводства назвал самые неприхотливые растения

Садовод из Британии Поллианна Уилкинсон, руководит получившей множество наград студией ландшафтного дизайна. Она перечислила самые универсальные растения, которые в любую пору украсят двор. При этом данные виды не требуют к себе особой заботы.

Как пишет Express, эксперт акцентирует внимание на кустарниках и декоративных травах, так как они кроме как ежегодной обрезки, в другом уходе не нуждаются. Специалист разделила растения на цветущие кустарники и декоративные травы.

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Так, среди неприхотливых цветущих кустарников:

Камелия

Рододендрон

Азалия

Гортензия

Сирень

Цеанотус

Японский кизил

Простые в уходе декоративные травы – это:

Пампасная трава, Cortaderia

Нежные фонтанные травы, Pennisetum

Трава фазанового хвоста, Anemanthele

Вейник тростниковый, Calamagrostis

Лесная лихорадка, Luzula

Выносливые фонтанные травы, Pennisetum

Кроме вышеперчисленных, садовод также советует хозяйкам высаживать анютины глазки. Их достаточно поливать один или два раза в неделю и выбирать солнечное место.

Довольно неприхотлив в уходе и плодотворен своими семенами подсолнечник, а также пионы, бархатцы и лаванда.

Ранее OBOZREVATEL перечислил растения, которые можно высаживать на рассаду уже в феврале.