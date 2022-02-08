Ухаживают за собой сами. Гуру садоводства назвал самые неприхотливые растения

Ульяна Виноградова
Lady
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Ухаживают за собой сами. Гуру садоводства назвал самые неприхотливые растения

Садовод из Британии Поллианна Уилкинсон, руководит получившей множество наград студией ландшафтного дизайна. Она перечислила самые универсальные растения, которые в любую пору украсят двор. При этом данные виды не требуют к себе особой заботы.

Как пишет Express, эксперт акцентирует внимание на кустарниках и декоративных травах, так как они кроме как ежегодной обрезки, в другом уходе не нуждаются. Специалист разделила растения на цветущие кустарники и декоративные травы.

Кустарники нуждаются только в обрезке.
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Так, среди неприхотливых цветущих кустарников:

  • Камелия

  • Рододендрон

  • Азалия

  • Гортензия

  • Сирень

  • Цеанотус

  • Японский кизил

Некоторые цветы достаточно поливать раз в неделю.

Простые в уходе декоративные травы – это:

  • Пампасная трава, Cortaderia

  • Нежные фонтанные травы, Pennisetum

  • Трава фазанового хвоста, Anemanthele

  • Вейник тростниковый, Calamagrostis

  • Лесная лихорадка, Luzula

  • Выносливые фонтанные травы, Pennisetum

Растения-однолетники лучше садить на солнце.

Кроме вышеперчисленных, садовод также советует хозяйкам высаживать анютины глазки. Их достаточно поливать один или два раза в неделю и выбирать солнечное место.

Довольно неприхотлив в уходе и плодотворен своими семенами подсолнечник, а также пионы, бархатцы и лаванда.

Гортензия долговечное растение, которое цветет почти все лето.

Ранее OBOZREVATEL перечислил растения, которые можно высаживать на рассаду уже в феврале.

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