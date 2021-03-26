Три знака зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году

Три счастливых знака зодиака собираются сказать: "Да!" в 2021 году. И это точно будут Близнецы, Рыбы и Львы.

Любовь определенно витает в воздухе. И даже если пока ничто не предвещает бракосочетания, звезды говорят о том, что пора выбирать дизайн приглашений на свадьбу. Об этом рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Лев

Будьте готовы сказать "Да", поскольку Юпитер и Сатурн в этом году проводят большую часть своего времени в Водолее, и, следовательно, в секторе отношений. У Львов есть все шансы официально стать замужней. Даже если Уран немного что-то дестабилизирует, то чему быть – того не миновать.

Близнецы

Рядом уже громко звенят свадебные колокольчики. Хотя Уран постоянно напоминает им о потребности в свободе, рожденные под знаком Близнецы могут под влиянием Сатурна и Юпитера связать себя узами брака.

Рыбы

Будьте готовы идти к алтарю. Между серединой мая и концом июля Юпитер в Рыбах может подготовить для представителей этого созвездия новый виток в жизни. Тем более, что Нептун погрузит их в атмосферу волшебства и грез. И они могут сделать решительный шаг.

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