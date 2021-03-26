Три знаки зодіаку, які вийдуть заміж у 2021 році

Три щасливі знаки зодіаку збираються сказати: "Так!" у 2021 році. І це точно будуть Близнюки, Риби і Леви.

Кохання витає в повітрі. І навіть якщо поки ніщо не віщує одруження, зірки говорять про те, що пора вибирати дизайн запрошень на весілля. Про це розповіла головна редакторка й астрологиня сайту Astrofame Сьюзан Тейлор.

Лев

Будьте готові сказати "Так", оскільки Юпітер і Сатурн у цьому році проводять більшу частину свого часу у Водолії, і, отже, в секторі стосунків. У Левиць є всі шанси офіційно стати заміжніми. Навіть якщо Уран трохи щось дестабілізує, то чому бути – того не минути.

Близнюки

Поруч уже голосно дзвенять весільні дзвіночки. Хоча Уран постійно нагадує їм про потребу в свободі, народжені під знаком Близнюки можуть під впливом Сатурна і Юпітера зв'язати себе узами шлюбу.

Риби

Будьте готові йти до вівтаря. Між серединою травня і наприкінці липня Юпітер у Рибах може підготувати для представників цього сузір'я новий виток у житті. Тим більше, що Нептун занурить їх у атмосферу чарівництва і мрій. І вони можуть зробити рішучий крок.

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