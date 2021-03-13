Три лучших мужа по знаку зодиака

Самыми лучшими мужьями, с точки зрения астрологии, считаются Козероги, Львы и Раки.

Астрологи считают, что построить длительные и благополучные отношения с большей вероятностью удастся с представителями именно этих трех знаков зодиака. Эти мужчины более заботливые, надежные, покладистые и не привыкли врать, пишет сайт Her way.

Козерог

Этот знак не любит интриги и когда партнерша играет с ними. Если ему что-то нужно, он берет это. Или добивается, идя к цели до победного конца. Козерог – самый заботливый и ответственный мужчина из всех. Если он говорит, что придет в 17:00, то он будет ждать на месте уже в 16:45. И даже с охапкой цветов. Для Козерога семья – на первом месте. Он сделает даже невозможное, чтобы защитить своих близких, и никогда не подведет их.

Рак

Раки очень чуткие и заботливые люди. В любовных отношениях они всегда выкладываются на все сто. Они всегда сделают все возможное для любимой женщины и будут стараться делать ее счастливой каждый день. Это заботливые мужья и преданные отцы. Из них получается лучшие папы.

Лев

Мужчина-Лев – всегда хороший выбор, если нужен партнер, который во всем честен. Когда он влюблен, то может показаться собственником, но это потому, что не уверен, любит ли их партнерша так же сильно. Львы обычно становятся прекрасными спутниками жизни и отличными родителями. Они пожертвуют всем ради своей семьи и никогда не пожалеют об этом.

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