Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Когда начинается пляжный сезон, женщины начинают сломя голову браться за коррекцию фигуры. Однако далеко не все разрекламированные упражнения для похудения эффективны. Есть и такие, которые могут принести вред.

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Женский тренер по похудению из США Дженна Риццо поделилась с New York Post пятью распространенными фитнес-привычками, которые, по ее словам, не приносят никакой пользы ни телу, ни разуму. А иногда еще и вредят.

"Когда я только начинала работать, то ничего не знала о фитнессе. Я сделала то, что и другие – обратилась за советом к социальным сетям. За годы тренировок я приобрела много здоровых привычек, но было и немало таких, которые причинили гораздо больше вреда, чем пользы", – рассказала Риццо своим 77 300 подписчикам в TikTok.

Первым правилом американского тренера является не перегружать себя в тренажерном зале. "Вам не нужно сходить с ума в тренажерном зале несколько раз в неделю. Это не изменит ваше тело, как вы думаете. А еще вы, вероятно, очень быстро "сгорите". Так что я говорю своим клиентам, что мы хотим стимулировать, а не уничтожать", – подчеркнула Риццо.

Дженна приводит исследование 2021 года, показавшее, что чрезмерные физические нагрузки могут увеличить риск фибрилляции предсердий, то есть нерегулярного сердцебиения. Также по данным ученых частые перегрузки связывают с рабдомиолизом. Это состояние, характеризующееся сильным отеком мышц и слабостью, а также нарушением в работе мочевых путей.

"Рабдомиолиз, вызванный физической нагрузкой, может возникнуть после изнурительных физических упражнений и высокоинтенсивных тренировок, во время которых мышцы чрезмерно нагружаются", – сказал доктор наук Нилуфар Нобахт.

Эксперты по здравоохранению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рекомендуют изменять интенсивность и продолжительность тренировок, сбалансированно питаться, поддерживать водный баланс и хорошо спать, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь хорошую физическую форму.

Второе правило Риццо – не отказываться от еды, чтобы похудеть. Ведь организм должен питаться. Важно выбрать для себя те продукты, которые не вредят фигуре, но вполне насыщают организм питательными веществами. "Ваши отношения с едой должны быть правильными. Часто слышу от клиенток: "Мне запрещено это есть, потому что это плохо", или "Я могу есть углеводы только утром, а не вечером". Хочу подчеркнуть, что ни одна еда по своей сути не хорошая или плохая. Есть некоторые менее питательные, некоторые более питательные вещества", – пояснила Риццо.

Третье правило фитнес-тренера из Джорджии – не пытаться быть похожим на кого-то другого. "Независимо от того, насколько вы будете ценить чье-то телосложение и говорить, что это цель для вашего тела, вы не будете выглядеть точно так же. Вы можете есть так же и тренироваться как ваш идеал, но не будете выглядеть так, как он. Так что выбросьте это из головы и станьте лучшей версией себя", – продолжила Дженна.

Четвертое правило – не используйте стыд как мотивационный фактор для похудения. "Я съел что-то, чего не должен есть, или пропустил тренировку, которую не должен пропускать и мне так стыдно за себя! Со временем эти убеждения приведут к тому, что вы станете негативно относиться к себе, к физическим упражнениям, здоровому питанию", – сказала тренер.

Вместо того, чтобы упрекать себя в том, что вы отклоняетесь от распорядка тренировок, попробуйте принять мнение, что "любое движение стоит того, и все имеет значение", – подчеркнула исследовательница из Мичиганского университета, доктор Мишель Сегар.

Пятое правило Дженны Риццо – спать нужно от семи до девяти часов в сутки. Ведь хроническое недосыпание связывают с ожирением, высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина и диабетом, а также с депрессией, тревогой и плохим психическим здоровьем.

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