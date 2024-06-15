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Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

OBOZ.UA
Lady
4 минуты
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Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Когда начинается пляжный сезон, женщины начинают сломя голову браться за коррекцию фигуры. Однако далеко не все разрекламированные упражнения для похудения эффективны. Есть и такие, которые могут принести вред.

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Женский тренер по похудению из США Дженна Риццо поделилась с New York Post пятью распространенными фитнес-привычками, которые, по ее словам, не приносят никакой пользы ни телу, ни разуму. А иногда еще и вредят.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

"Когда я только начинала работать, то ничего не знала о фитнессе. Я сделала то, что и другие – обратилась за советом к социальным сетям. За годы тренировок я приобрела много здоровых привычек, но было и немало таких, которые причинили гораздо больше вреда, чем пользы", – рассказала Риццо своим 77 300 подписчикам в TikTok.

Первым правилом американского тренера является не перегружать себя в тренажерном зале. "Вам не нужно сходить с ума в тренажерном зале несколько раз в неделю. Это не изменит ваше тело, как вы думаете. А еще вы, вероятно, очень быстро "сгорите". Так что я говорю своим клиентам, что мы хотим стимулировать, а не уничтожать", – подчеркнула Риццо.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Дженна приводит исследование 2021 года, показавшее, что чрезмерные физические нагрузки могут увеличить риск фибрилляции предсердий, то есть нерегулярного сердцебиения. Также по данным ученых частые перегрузки связывают с рабдомиолизом. Это состояние, характеризующееся сильным отеком мышц и слабостью, а также нарушением в работе мочевых путей.

"Рабдомиолиз, вызванный физической нагрузкой, может возникнуть после изнурительных физических упражнений и высокоинтенсивных тренировок, во время которых мышцы чрезмерно нагружаются", – сказал доктор наук Нилуфар Нобахт.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Эксперты по здравоохранению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рекомендуют изменять интенсивность и продолжительность тренировок, сбалансированно питаться, поддерживать водный баланс и хорошо спать, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь хорошую физическую форму.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Второе правило Риццо – не отказываться от еды, чтобы похудеть. Ведь организм должен питаться. Важно выбрать для себя те продукты, которые не вредят фигуре, но вполне насыщают организм питательными веществами. "Ваши отношения с едой должны быть правильными. Часто слышу от клиенток: "Мне запрещено это есть, потому что это плохо", или "Я могу есть углеводы только утром, а не вечером". Хочу подчеркнуть, что ни одна еда по своей сути не хорошая или плохая. Есть некоторые менее питательные, некоторые более питательные вещества", – пояснила Риццо.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Третье правило фитнес-тренера из Джорджии – не пытаться быть похожим на кого-то другого. "Независимо от того, насколько вы будете ценить чье-то телосложение и говорить, что это цель для вашего тела, вы не будете выглядеть точно так же. Вы можете есть так же и тренироваться как ваш идеал, но не будете выглядеть так, как он. Так что выбросьте это из головы и станьте лучшей версией себя", – продолжила Дженна.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Четвертое правило – не используйте стыд как мотивационный фактор для похудения. "Я съел что-то, чего не должен есть, или пропустил тренировку, которую не должен пропускать и мне так стыдно за себя! Со временем эти убеждения приведут к тому, что вы станете негативно относиться к себе, к физическим упражнениям, здоровому питанию", – сказала тренер.

Вместо того, чтобы упрекать себя в том, что вы отклоняетесь от распорядка тренировок, попробуйте принять мнение, что "любое движение стоит того, и все имеет значение", – подчеркнула исследовательница из Мичиганского университета, доктор Мишель Сегар.

Тренер по похудению назвала 5 фитнес-привычек, которые приносят больше вреда, чем пользы

Пятое правило Дженны Риццо – спать нужно от семи до девяти часов в сутки. Ведь хроническое недосыпание связывают с ожирением, высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина и диабетом, а также с депрессией, тревогой и плохим психическим здоровьем.

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