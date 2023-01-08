Топ-5 правил, которые упростят и ускорят уборку дома

Расхламление и уборка – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Чистота в доме не только благоприятно сказывается на здоровье, но и улучшает настроение. Как пример, представьте то приятное ощущение, когда ложишься в постель застеленную чистыми, свежими, только что выстиранными простынями. Уборка – не всегда рутина, и это хорошо. При помощи удобных инструментов, нескольких лайфхаков и хорошей музыки можно превратить ежедневный ритуал в приятное времяпровождение.

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Apartment Therapy публикует много полезных советов по уборке. Вот некоторые из них которые должны прийтись по душе.

Минимизируйте отходы по уборке. Откажитесь от одноразовых губок и пластиковых бутылок, подумайте об экологии. Вместо бумажных полотенец можно использовать старые простыни, полотенца или одежду, которую вы не носите, порезав ее на тряпки. Их можно хранить в корзине под раковиной с другими принадлежностями для уборки.

Не оставляйте ваш душ без внимания. После купания, тело остаётся чистым, но жесткая вода, остатки пены и клетки вашего эпителия образуют грязь в душевой. Потратьте пару минут, чтобы вытереть стены, плитку и ванную. Этим вы исключите накопление грязи и сэкономите время на уборке в будущем.

Любой ковер нуждается в чистке, но многие откладывают этот процесс из-за отсутствия нужного оборудования. Но на самом деле все что вам нужно это пылесос. Чтобы освежить напольное покрытие используйте режимы всасывания и выдувания воздуха при чистке ковра с обеих сторон. Если же у вас нет пылесоса – достаточно будет вынести ковер на улицу и, по старинке выбить его.

Постоянное подметание может стать рутиной при уборке, но оно не всегда эффективно, когда у вас есть домашние питомцы. Вам поможет ролик для чистки одежды, но возьмите размер побольше. С его помощью вы легко соберете весь ворс, оставленный вашим любимцем.

Чистка туалета, уборка в шкафах, стирка белья – это все требует внимания и занимает много времени. И каждый раз задумываясь об этом мы боремся с самими собой, заставляя себя начать. Чтобы не тратить на это все выходные, поделите свое время на 20-ти минутные интервалы и займитесь чем-то одним. Так вы не потратите много времени и энергии, а часть работы уже будет сделана.

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