Безупречный внешний вид – это то, к чему мы привыкли, когда речь заходит о звездах. И дело здесь не только в конкретных типах фигур или идеальных чертах лица. Как они достигают такого впечатляющего результата?

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Секрет полягає у гармонійній роботі стилістів, які майстерно виділяють індивідуальні переваги і надають образам ефектності. Але для досягнення актуального та привабливого вигляду щодня не обов'язково вдаватися до допомоги професіоналів. Які прийоми можна використовувати самостійно – розкажу вам я. Мене звати Анна Романько і наступні 10 хвилин ми з вами проведемо разом, дізнаючись усі секрети.

Як досягти вигляду на всі сто?

З радістю поділюсь лайфхаками, які допоможуть створити безліч привабливих образів для будь-якої нагоди. Ретельно продуманий стиль, який охоплює всі дрібниці – від білизни до аксесуарів, – точно надасть вам впевненості в собі.

Хитрість 1: Визначте свій власний стиль

Це може звучати абстрактно, але виконати цей крок набагато простіше, ніж здається.

Основне правило – утримуйтеся від сліпого слідування періодичним і швидкоплинним модним трендам. Тенденції в світі моди змінюються від показу до показу, і лише справжні експерти можуть тримати руку на пульсі. Якщо ваша мета виглядати елегантно та витончено, розробіть власний стиль.

Обирайте одяг, який личить саме вам, і обов’язково переконайтеся, що костюм "сидить" на фігурі, блуза прилягає належним чином, а штани не надто короткі. Це особливо важливо для жінок з повнішою фігурою, які часто вибирають одяг меншого розміру, а це, до речі, велика помилка.

Якщо ви ще не визначилися з тим, що і як хочете носити, почати раджу з класики – вона дійсно універсальна. Костюми, білі блузи, сорочки, і спідниці-олівці довжиною нижче коліна пасують майже кожному і роблять образ елегантним.

Не забудьте про аксесуари – сумочки, прикраси, хустинку.

Підтримуйте належний стан вашого одягу, зачіски, білизни, взуття та макіяжу, бо акуратність додає значно більше краси, ніж може здатися на перший погляд. Зношені чоботи, негарна зачіска, брудна або нерозгладжена сукня повністю спотворюють образ, і вже не важливо, скільки тисяч гривень на вас.

Якщо речі не підкреслюють фігуру, немає сенсу тримати їх у шафі. Без сумнівів відкидайте те, що не виглядає на вас ідеально, і обирайте моделі, які підкреслять усі переваги.

Не забувайте про важливість якісної білизни.

Комфортний бюстгальтер та зручні трусики не лише підвищать вашу впевненість у своїй красі та сексуальності, але й приємно відчуватимуться на тілі. Наші магазини пропонують безліч варіантів бюстгальтерів, які підходять під будь-який виріз, гарантуючи непомітність білизни під одягом.

Також за адекватну ціну можна замовити білизну ручної роботи, яка точно відповідатиме вашим замірам.

Хитрість 2: Обмежений базовий гардероб ефективніший за сотні зайвих предметів

Інколи трапляється так, що шафа переповнена спідницями, штанами, блузами, але вибрати щось для носіння – проблема.

Це стосується багатьох жінок, не переживайте, ви не одна. Треба просто зібратися з силами і очистити шафу від сміття. Саме так – від сміття, тобто застарілих речей або речей, які вже відслужили своє. Ви їх не носите, бо, наприклад, відмовилися від стилю або банально вже зносили… Чому ці речі заважають вам? Їм не місце у шафі, згодні зі мною?

Одяг має термін придатності.

Огляньте вміст вашої шафи та розпрощайтеся, продайте або викиньте речі, які не були на вас більше року.

З того, що залишиться, ви зможете створити базовий гардероб.

Що означає базовий гардероб? Це колекція кількох предметів одягу, які ідеально поєднуються між собою.

Ці елементи гардеробу повинні поєднуватися за стилем та колірною гамою.

Наприклад, блузку – в залежності від події, часу доби, погоди або навіть настрою – ви зможете поєднувати з брюками, спідницею чи джинсами. Щоб ваші образи виглядали завершеними, доповнюйте їх відповідними аксесуарами!

Хитрість 3: Обирайте один дорогий предмет, аніж десять дешевих

Іноді трапляється така ситуація: ви входите в магазин, не знаходите там нічого "вау" і "хочу", тому купуєте щось не дуже дороге, щоб вийти не з пустими руками. Проте це помилка. Дешеві речі виготовляються із неякісних тонких матеріалів, вони зношуються швидше, ніж можуть набриднути…

Хитрість 4: Експериментуйте з різноманітністю текстур

Щоб надати образу унікальності, комбінуйте різні матеріали, такі як трикотаж у рубчик, шкіра, вироби з мережива та шовку. Наприклад, я пропоную доповнити шовкову сукню грубозернистим светром чи оверсайз піджаком. Влітку можна використовувати денім, поєднаний з мереживом, атласом чи високоякісною тонкою бавовною. Якщо є бажання створити ніжний образ, не виходьте за межі однієї колірної гамми. Соковиті відтінки, навпаки, зроблять образ більш сміливим.

Хитрість 5: Майстерно підбирайте комбінації кольорів

Різні складові одягу в одному стилі мають гармонійно взаємодіяти за допомогою вибраних кольорів.

Я рекомендую обрати 2–3 основних кольори і використовувати їх у вбранні, аксесуарах та макіяжі. Особливо ефектно виглядає монохроматична гамма. Використовуйте у повсякденному житті природні і пастельні відтінки, а також усі яскраві кольори. До речі, просто розкішно виглядає образ у білому чи бежевому відтінку – без інших кольорів.

Хитрість 6: Утримуйтеся від підкреслення брендів

Величезні літери відомого бренду на одязі, сумці чи взутті виглядають як несмак. Якісна та проста річ набагато елегантніша ніж та, де видно кричущі логотипи. Якщо ви хочете придбати сумку чи інший аксесуар відомого бренду, то я раджу зупинитися на класичним моделях. Вони є універсальними, до того ж прослужать вам багато сезонів.

Я також попереджаю, що низькоякісні підробки дуже швидко втрачають вигляд, не треба витрачатися на них.

Хитрість 7: Стримуйтеся від надмірної кількості деталей

Як виглядати розкішно? Розкішний образ формується не за рахунок вартості речей, а завдяки вдалому крою, якісним тканинам, бездоганній посадці і тому, як різні елементи взаємодіють між собою. Для створення стильного образу ключовою хитрістю є обережний підбір аксесуарів та взуття.

Уникайте перенасиченості деталями! Достатньо буде ефектних сережок, незвичайного ременю та лаконічної зачіски. Легендарна Коко Шанель, до речі, давала дівчатам одну добру пораду з цього приводу: перед тим як вийти з дому, подивіться уважно в дзеркало та приберіть один елемент.