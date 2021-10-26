Со времен, когда люди перешли на товарно-денежные отношения, красоту в ее общественном восприятии стало возможным, фактически, купить за деньги.

В более ранние эпохи красоту и молодость придавали себе тканями и драгоценностями, заказными портретами. Разноцветные колготки в средние века, например, могли позволить себе только богатые рыцари. Это было swag.

В современном мире красоту и молодость можно купить - буквально: эстетическая медицина дает возможность не скрывать морщины и условные "несоответствия" общественным канонам красоты, а убирать их быстро и зачастую даже безболезненно.

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Сколько стоит красота и молодость в разном возрасте?

Мы не живем в Утопии, поэтому платить за красоту приходится неравномерно.

Средний чек ухоженной свежей кожи без морщин будет зависеть от многих факторов – начиная от возраста и заканчивая генетикой.

То же самое касается коррекции лица и тела. Стоимость варьируется и коррелируется запросом, возрастом, генетикой - все это объем работы для специалиста. К слову, в стоимость также всегда входит врач - его навыки, если совсем цинично - цена на рынке за его репутацию и опыт.

Давайте сразу договоримся, дальше речь пойдет о средних ценах. Я отталкиваюсь только от собственного опыта, анализируя "среднюю температуру по палате" среди пациентов.

Стоит помнить, что все люди индивидуальны, запросы и исходящие данные - тоже.

В интернете "гуляет" цитата, вымышленная или нет, Моники Белуччи - "В молодости у тебя есть la beauté du diable, как говорят французы. Красота, которую ты не осознаешь".

Действительно, в молодости красота – бесплатная привилегия, но мы этого не осознаем. Я часто встречаю на консультациях молодых людей, которые приходят с желанием улучшаться, не понимая, что, когда тебе 20, улучшать надо внутреннюю уверенность. Но они видят картинки в Instagram и просят "лисьи глазки". Я могу рассказать как-то позже, сколько стоит погоня за иллюзией. Но лучше потратьте деньги на хорошего терапевта и возвращайтесь ко мне через 15 - 20 лет.

С другой стороны, бывают ситуации, когда показания к проведению операций есть и в 20 лет. Например, мы можем и должны сделать пластику груди, когда есть врожденная асимметрия или очень маленький размер груди приносит сильный психологический дискомфорт. Это относится к любой другой врожденной особенности, которая мешает человеку социализироваться, реализоваться, создает ему комплексы и, как следствие, делает несчастным.

Лазерная нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика входит в список "молодых" операций. "Мешки под глазами", а точнее жировые грыжи, есть у пациента с рождения, и их не убрать никаким другим методом, кроме хирургического удаления. В молодом возрасте такая операция проводится лазером. Она очень быстрая, с нулевой реабилитацией. Приходит человек в клинику с мешками и выглядит на 35, а уходит через два часа со свежим и юным, как полагается в 20 лет взглядом.

Если говорить об уходе за кожей, то с 25 лет регулярные посещения к косметологу показаны всем. Даже если у вас нет морщин, вас не беспокоят другие проблемы с кожей, косметология нужна, как профилактика.

Если вы регулярно ходите к косметологу в 25, в 45 вы заплатите меньше пластическому хирургу

Считайте, это такая накопительная система.

Когда у вас нет акне и других проблем требующих длительного лечения, достаточно посещать косметолога раз в 3 - 6 месяцев с приблизительным чеком 300 долларов в один визит. Купить профессиональную уходовую косметику, потратив на нее около 1000 долларов в год.

Пластические операции:

• Трансконьюнктивальна блефаропластика от 700 €

• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €

• Ринопластика от 3000 €

• Липосакция от 500 €

Косметология и инъекции красоты:

• Чистка гигиеническая от 1600 грн

• Биоревитализация от 3000 грн

• Плазмотерапия от 3000 грн

• Мезотерапия от 1500 грн

• Контурная пластика губ от 5500 грн

• Контурная пластика лица от 5500 грн

В 25-35 лет вам все еще очень нужен косметолог, и только опционно нужен пластический хирург.

В среднем именно в этом возрасте пациенты начинают колоть ботулотоксин для блокировки мимических морщин. Это делается для профилактики заломов. Если появляются морщины, которые не разглаживаются в момент, когда ваше лицо расслаблено, ботулотоксин уже не поможет - понадобится контурная пластика.

Пациенты продолжают делать контурную пластику губ, скул, подбородка. Эти процедуры работают с гармонизацией лица и могут быть данью моде.

Вы покупаете новый айфон, маленькую сумочку Jacquemus и делаете губы и линию подбородка, как у Кайли Дженнер. В этот момент для остальных вы рыцарь в цветных колготках

Лазерная блефаропластика еще возможна в этом возрасте, также выполняются и классические блефаропластики.

С 30-35 лет увеличивается запрос на подтяжку груди и увеличение груди. В среднем, именно в таком возрасте сейчас становятся мамами. А пройдя этот благородный сложный путь, тело почти всегда меняется. Поэтому женщины обращаются к хирургу, и он возвращает их грудь в прежний вид и, если честно, часто даже лучший, чем был "до".

После беременности и кормления обращаются также с запросом на липосакцию, абдоминопластику, липомоделирование.

Пластические операции:

• Трансконьюнктивальна блефаропластика от 700 €

• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €

• Ринопластика от 3000 €

• Липосакция от 500 €

• Липомоделирование от 1200 €

Косметология и инъекции красоты:

• Чистка гигиеническая от 1600 грн

• Биоревитализация от 3000 грн

• Плазмотерапия от 3000 грн

• Мезотерапия от 1500 грн

• Контурная пластика губ от 5500 грн

• Контурная пластика лица от 5500 грн

• Уколы ботулотоксина от 1500 грн. раз в полгода

В современном мире именно благодаря эстетической медицине условные рамки возраста от 30 до 45 размываются. Ухоженная женщина в 45 может иметь намного более гладкую кожу, четкий овал и остальные признаки молодого лица, чем женщина в 30, которая на уход, в том числе домашний, не тратит времени.

С 35 лет к нам обращается все больше мужчин

Тоже самое касается мужчин. Но, давайте будем честны, к возрастным изменениям у мужчин у общества меньше претензий. Борода решает очень много, не представляете насколько. "Бомжеватая" борода делает вас автоматически мужчиной-загадкой из арт -тусовки, а борода из барбершопа добавляет +100 к маскулинности.

Женщинам прятаться не за чем. В возрасте от 35-45 начинают уходить жировые объемы с лица, скулы становятся более плоскими. Все это восполняется небольшим количеством собственного жира. Процедура называется липофилинг.

Актуальны блефаропластики, липосакции и липомоделирования, пластика живота, груди, носа

Уход за кожей у косметолога - неотъемлемая часть рутины красоты. В этом возрасте продолжают делать уколы ботулотоксина, контурную пластику, в том числе направленную на заполнение морщин.

Прекрасная процедура для поддержания качества кожи - биоревитализация. Глубоко увлажняет кожу, смягчает, выравнивает цвет.

С 35-45 очень актуальны лазерные методики: СО2 шлифовка, RF-лифтинг - заметно улучшают качество кожи.

Пластические операции:

• Блефаропластика от 700 €

• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €

• Ринопластика от 3000 €

• Липосакция от 500 €

• Липофилинг от 800 €

Косметология и инъекции красоты:

• Уколы ботулотоксина от 1500 грн. раз в полгода

• Чистка гигиеническая от 1600 грн

• Биоревитализация от 3000 грн

• Плазмотерапия от 3000 грн

• Мезотерапия от 1500 грн

• Контурная пластика губ от 5500 грн

• Контурная пластика лица от 5500 грн

• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года

• RF-лифтинг - от 10000 грн

Прекрасный возраст! Здесь надо продолжить цитату Моники Белуччи, которую я вспомнил в начале - "...когда тебе 50, внутри тебя рождается красота другого рода, и она придает тебе силы. Эта сила не привязана к красоте". Так и есть. Тем не менее, эстетическая медицина помогает обрамить эту "силу", как дорогой камень.

Если вы не ленились ухаживать за кожей дома, посещали косметолога регулярно, делали поддерживающие процедуры - вполне реально обойтись без подтяжки лица и выглядеть ухоженно. Или обойтись подтяжкой нижней трети, но не делать круговой фейслифт.

В 45-60 часто показана классическая блефаропластика. Открытый взгляд способен "омолодить" лицо визуально на 10-15 лет.

Липосакция подбородка, липофилинг лица - распространенный запрос в возрасте от 45 до 60 лет.

Подтяжка бедер, рук - тело тоже требует внимания.

Лазерные методики вроде СО2 шлифовки, RF - все еще действенны.

Косметолог помогает скорректировать домашний уход. Мезотерапия, биоревитализация помогают ухаживать за кожей, которая, к сожалению, активно теряет влагу и микроэлементы.

Пластические операции:

• Классическая блефаропластика от 800 €

• Подтяжка лица от 1500 €

• Подтяжка тела от 1500 €

• Липосакция от 500 €

• Липофилинг от 800 €

Косметология и инъекции красоты:

• Биоревитализация от 3000 грн

• Плазмотерапия от 3000 грн

• Мезотерапия от 1500 грн

• Контурная пластика губ от 5500 грн

• Контурная пластика лица от 5500 грн

• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года

• RF-лифтинг - от 10000 грн

Красота в этом возрасте льется из глаз. Поэтому, я всем рекомендую блефаропластику. Убираете нависшие веки, а под ними - такие красивые глаза, в которых колоссальный опыт. И, где-то там, в глубине - маленькая девочка или мальчик, которыми в душе мы так или иначе остаемся на протяжении всей жизни.

У блефаропластики в этом возрасте, кроме романтической-поэтической, есть и вполне конкретная рациональная цель - улучшить зрение

Когда нависающей кожи становится очень много, человек начинает хуже видеть.

После 65 мы часто делаем подтяжки лица и тела, липофилинг, липосакции.

Косметолог же продолжает работать над качеством кожи и помогает быстрее реабилитироваться после пластики.

Контурная пластика губ делается уж не для увеличения, а для того, чтобы вернуть губам наполненность и увлажненность, которые были ранее.

Пластические операции:

• Классическая блефаропластика от 800 €

• Подтяжка лица от 1500 €

• Подтяжка тела от 1500 €

• Липосакция от 500 €

• Липофилинг от 800 €

Косметология и инъекции красоты:

• Биоревитализация от 3000 грн

• Контурная пластика губ от 5500 грн

• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года

• RF-лифтинг - от 10000 грн

Я всегда говорю: вы не должны выглядеть в 40 на 20, а в 60 на 30. Не нужно бороться со временем, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Наслаждайтесь своим возрастом, принимайте то, что придет в любом случае и поддерживайте то, что можно и нужно поддержать.

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