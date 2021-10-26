Красивая – и в 25, и в 80: сколько стоит продлить молодость
Со времен, когда люди перешли на товарно-денежные отношения, красоту в ее общественном восприятии стало возможным, фактически, купить за деньги.
В более ранние эпохи красоту и молодость придавали себе тканями и драгоценностями, заказными портретами. Разноцветные колготки в средние века, например, могли позволить себе только богатые рыцари. Это было swag.
В современном мире красоту и молодость можно купить - буквально: эстетическая медицина дает возможность не скрывать морщины и условные "несоответствия" общественным канонам красоты, а убирать их быстро и зачастую даже безболезненно.
Сколько стоит красота и молодость в разном возрасте?
Мы не живем в Утопии, поэтому платить за красоту приходится неравномерно.
Средний чек ухоженной свежей кожи без морщин будет зависеть от многих факторов – начиная от возраста и заканчивая генетикой.
То же самое касается коррекции лица и тела. Стоимость варьируется и коррелируется запросом, возрастом, генетикой - все это объем работы для специалиста. К слову, в стоимость также всегда входит врач - его навыки, если совсем цинично - цена на рынке за его репутацию и опыт.
Давайте сразу договоримся, дальше речь пойдет о средних ценах. Я отталкиваюсь только от собственного опыта, анализируя "среднюю температуру по палате" среди пациентов.
Стоит помнить, что все люди индивидуальны, запросы и исходящие данные - тоже.20-25 лет
В интернете "гуляет" цитата, вымышленная или нет, Моники Белуччи - "В молодости у тебя есть la beauté du diable, как говорят французы. Красота, которую ты не осознаешь".
Действительно, в молодости красота – бесплатная привилегия, но мы этого не осознаем. Я часто встречаю на консультациях молодых людей, которые приходят с желанием улучшаться, не понимая, что, когда тебе 20, улучшать надо внутреннюю уверенность. Но они видят картинки в Instagram и просят "лисьи глазки". Я могу рассказать как-то позже, сколько стоит погоня за иллюзией. Но лучше потратьте деньги на хорошего терапевта и возвращайтесь ко мне через 15 - 20 лет.
С другой стороны, бывают ситуации, когда показания к проведению операций есть и в 20 лет. Например, мы можем и должны сделать пластику груди, когда есть врожденная асимметрия или очень маленький размер груди приносит сильный психологический дискомфорт. Это относится к любой другой врожденной особенности, которая мешает человеку социализироваться, реализоваться, создает ему комплексы и, как следствие, делает несчастным.
Лазерная нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика входит в список "молодых" операций. "Мешки под глазами", а точнее жировые грыжи, есть у пациента с рождения, и их не убрать никаким другим методом, кроме хирургического удаления. В молодом возрасте такая операция проводится лазером. Она очень быстрая, с нулевой реабилитацией. Приходит человек в клинику с мешками и выглядит на 35, а уходит через два часа со свежим и юным, как полагается в 20 лет взглядом.
Если говорить об уходе за кожей, то с 25 лет регулярные посещения к косметологу показаны всем. Даже если у вас нет морщин, вас не беспокоят другие проблемы с кожей, косметология нужна, как профилактика.
Если вы регулярно ходите к косметологу в 25, в 45 вы заплатите меньше пластическому хирургу
Считайте, это такая накопительная система.
Когда у вас нет акне и других проблем требующих длительного лечения, достаточно посещать косметолога раз в 3 - 6 месяцев с приблизительным чеком 300 долларов в один визит. Купить профессиональную уходовую косметику, потратив на нее около 1000 долларов в год.Что делают в 20-25 и сколько это стоит:
Пластические операции:
• Трансконьюнктивальна блефаропластика от 700 €
• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €
• Ринопластика от 3000 €
• Липосакция от 500 €
Косметология и инъекции красоты:
• Чистка гигиеническая от 1600 грн
• Биоревитализация от 3000 грн
• Плазмотерапия от 3000 грн
• Мезотерапия от 1500 грн
• Контурная пластика губ от 5500 грн
• Контурная пластика лица от 5500 грн25-35 лет
В 25-35 лет вам все еще очень нужен косметолог, и только опционно нужен пластический хирург.
В среднем именно в этом возрасте пациенты начинают колоть ботулотоксин для блокировки мимических морщин. Это делается для профилактики заломов. Если появляются морщины, которые не разглаживаются в момент, когда ваше лицо расслаблено, ботулотоксин уже не поможет - понадобится контурная пластика.
Пациенты продолжают делать контурную пластику губ, скул, подбородка. Эти процедуры работают с гармонизацией лица и могут быть данью моде.
Вы покупаете новый айфон, маленькую сумочку Jacquemus и делаете губы и линию подбородка, как у Кайли Дженнер. В этот момент для остальных вы рыцарь в цветных колготках
Лазерная блефаропластика еще возможна в этом возрасте, также выполняются и классические блефаропластики.
С 30-35 лет увеличивается запрос на подтяжку груди и увеличение груди. В среднем, именно в таком возрасте сейчас становятся мамами. А пройдя этот благородный сложный путь, тело почти всегда меняется. Поэтому женщины обращаются к хирургу, и он возвращает их грудь в прежний вид и, если честно, часто даже лучший, чем был "до".
После беременности и кормления обращаются также с запросом на липосакцию, абдоминопластику, липомоделирование.Что делают в 25-35 и сколько это стоит:
Пластические операции:
• Трансконьюнктивальна блефаропластика от 700 €
• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €
• Ринопластика от 3000 €
• Липосакция от 500 €
• Липомоделирование от 1200 €
Косметология и инъекции красоты:
• Чистка гигиеническая от 1600 грн
• Биоревитализация от 3000 грн
• Плазмотерапия от 3000 грн
• Мезотерапия от 1500 грн
• Контурная пластика губ от 5500 грн
• Контурная пластика лица от 5500 грн
• Уколы ботулотоксина от 1500 грн. раз в полгода35- 45
В современном мире именно благодаря эстетической медицине условные рамки возраста от 30 до 45 размываются. Ухоженная женщина в 45 может иметь намного более гладкую кожу, четкий овал и остальные признаки молодого лица, чем женщина в 30, которая на уход, в том числе домашний, не тратит времени.
С 35 лет к нам обращается все больше мужчин
Тоже самое касается мужчин. Но, давайте будем честны, к возрастным изменениям у мужчин у общества меньше претензий. Борода решает очень много, не представляете насколько. "Бомжеватая" борода делает вас автоматически мужчиной-загадкой из арт -тусовки, а борода из барбершопа добавляет +100 к маскулинности.
Женщинам прятаться не за чем. В возрасте от 35-45 начинают уходить жировые объемы с лица, скулы становятся более плоскими. Все это восполняется небольшим количеством собственного жира. Процедура называется липофилинг.
Актуальны блефаропластики, липосакции и липомоделирования, пластика живота, груди, носа
Уход за кожей у косметолога - неотъемлемая часть рутины красоты. В этом возрасте продолжают делать уколы ботулотоксина, контурную пластику, в том числе направленную на заполнение морщин.
Прекрасная процедура для поддержания качества кожи - биоревитализация. Глубоко увлажняет кожу, смягчает, выравнивает цвет.
С 35-45 очень актуальны лазерные методики: СО2 шлифовка, RF-лифтинг - заметно улучшают качество кожи.Что делают в 35-45 и сколько это стоит:
Пластические операции:
• Блефаропластика от 700 €
• Увеличение груди (маммопластика) от 3500 €
• Ринопластика от 3000 €
• Липосакция от 500 €
• Липофилинг от 800 €
Косметология и инъекции красоты:
• Уколы ботулотоксина от 1500 грн. раз в полгода
• Чистка гигиеническая от 1600 грн
• Биоревитализация от 3000 грн
• Плазмотерапия от 3000 грн
• Мезотерапия от 1500 грн
• Контурная пластика губ от 5500 грн
• Контурная пластика лица от 5500 грн
• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года
• RF-лифтинг - от 10000 грн45-65
Прекрасный возраст! Здесь надо продолжить цитату Моники Белуччи, которую я вспомнил в начале - "...когда тебе 50, внутри тебя рождается красота другого рода, и она придает тебе силы. Эта сила не привязана к красоте". Так и есть. Тем не менее, эстетическая медицина помогает обрамить эту "силу", как дорогой камень.
Если вы не ленились ухаживать за кожей дома, посещали косметолога регулярно, делали поддерживающие процедуры - вполне реально обойтись без подтяжки лица и выглядеть ухоженно. Или обойтись подтяжкой нижней трети, но не делать круговой фейслифт.
В 45-60 часто показана классическая блефаропластика. Открытый взгляд способен "омолодить" лицо визуально на 10-15 лет.
Липосакция подбородка, липофилинг лица - распространенный запрос в возрасте от 45 до 60 лет.
Подтяжка бедер, рук - тело тоже требует внимания.
Лазерные методики вроде СО2 шлифовки, RF - все еще действенны.
Косметолог помогает скорректировать домашний уход. Мезотерапия, биоревитализация помогают ухаживать за кожей, которая, к сожалению, активно теряет влагу и микроэлементы.Что делают в 45-65 и сколько это стоит:
Пластические операции:
• Классическая блефаропластика от 800 €
• Подтяжка лица от 1500 €
• Подтяжка тела от 1500 €
• Липосакция от 500 €
• Липофилинг от 800 €
Косметология и инъекции красоты:
• Биоревитализация от 3000 грн
• Плазмотерапия от 3000 грн
• Мезотерапия от 1500 грн
• Контурная пластика губ от 5500 грн
• Контурная пластика лица от 5500 грн
• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года
• RF-лифтинг - от 10000 грн65- 80+
Красота в этом возрасте льется из глаз. Поэтому, я всем рекомендую блефаропластику. Убираете нависшие веки, а под ними - такие красивые глаза, в которых колоссальный опыт. И, где-то там, в глубине - маленькая девочка или мальчик, которыми в душе мы так или иначе остаемся на протяжении всей жизни.
У блефаропластики в этом возрасте, кроме романтической-поэтической, есть и вполне конкретная рациональная цель - улучшить зрение
Когда нависающей кожи становится очень много, человек начинает хуже видеть.
После 65 мы часто делаем подтяжки лица и тела, липофилинг, липосакции.
Косметолог же продолжает работать над качеством кожи и помогает быстрее реабилитироваться после пластики.
Контурная пластика губ делается уж не для увеличения, а для того, чтобы вернуть губам наполненность и увлажненность, которые были ранее.Что делают в 65-80 и сколько это стоит:
Пластические операции:
• Классическая блефаропластика от 800 €
• Подтяжка лица от 1500 €
• Подтяжка тела от 1500 €
• Липосакция от 500 €
• Липофилинг от 800 €
Косметология и инъекции красоты:
• Биоревитализация от 3000 грн
• Контурная пластика губ от 5500 грн
• СО2 шлифовка - от 10000 грн в среднем раз в 1-2 года
• RF-лифтинг - от 10000 грн
Я всегда говорю: вы не должны выглядеть в 40 на 20, а в 60 на 30. Не нужно бороться со временем, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Наслаждайтесь своим возрастом, принимайте то, что придет в любом случае и поддерживайте то, что можно и нужно поддержать.
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