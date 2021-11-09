Wellboy, Цибульская и другие звезды рассказали, как предохраняются во время секса

Есть два основных риска, которые могут навредить здоровью женщины и мужчины во время полового акта. Прежде всего оба партнера могут подхватить ЗППП, однако не менее важен и риск незапланированной беременности.

Чтобы избежать неприятностей после секса, медики советуют использовать одно из существующих средств контрацепции – презервативы, гормональные препараты, вагинальное кольцо, пластыри, стерилизация и другие. Журналисты Звездного пути расспросили украинских знаменитостей, как они предохраняются от внезапной беременности и венерических заболеваний.

Молодой блогер и певица Анна Тринчер рассказала, что пользуется исключительно презервативами и считает, что подросткам нужно обязательно рассказывать о необходимости контрацепции. Ее поддержала телеведущая Оля Цыбульская, добавив, что не стоит уповать на ответственность мужчин. Она считает, голова на плечах – лучший контрацептив, поэтому стоит самостоятельно заботиться о своем здоровье.

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Похожее мнение высказал автор хита "Гуси", исполнитель Вельбой, которому в 11 классе презервативы в портфель подбрасывала мама. Таким же методом защиты пользуется звезда сериала "Люся интерн" Павел Кружнов, ведь для него это самый оптимальный и доступный вариант.

Светская львица Светлана Вольнова после консультации с врачом начала принимать противозачаточные таблетки и не планирует прекращать это делать. По словам блондинки, оральные контрацептивы нормализовали ее гормональный фон.

Обдумывает такое решение и актриса Дарья Петрожицкая. Красавица утверждает, что перед таким шагом следует убедиться в серьезности чувств между мужчиной и женщиной.

Актриса Инна Мирошниченко после рождения 2 детей начала размышлять над введением специальной противозачаточной спирали в матку. Такое решение ее гинеколог считает наиболее безопасным методом контрацепции.

Однако не все знаменитости подходят к безопасности своего здоровья ответственно. Блогер София Стужук заявила, что выступает против любого вмешательства в организм, поэтому использует метод прерванного полового акта.

Отметим, что врачи не считают ППА надежным средством контрацепции и защитой от венерических заболеваний. К тому же мужчины, которые регулярно пользуются таким способом предотвращения беременности, подвергают стрессу свой организм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сексолог Татьяна Славина развеяла 7 мифов о безопасном сексе. По ее словам, ежедневно миллион человек в мире заражается инфекциями, передающимися половым путем.