В Таиланде мужчина повесил замок на пенис, чтобы доказать девушке свою верность. Фото

Влюбленный таиландец чуть не остался без пениса из-за того, что повесил на него замок. Гениталии мужчины быстро опухли и начали болеть.

Пострадавший не смог самостоятельно решить проблему, поэтому пришлось звать на помощь местных волонтеров, направивших по вызову правоохранительные органы с ключами. Об этом сообщает издание World Of Buzz (чтобы посмотреть фото, доскролльтедо конца страницы).

Курьезный случай произошел после разговора с его любимой, заподозрившей своего избранника в измене. Чтобы избежать дальнейших конфликтов, пара решила "запереть" пенис молодого человека на время, когда девушки не будет дома.

Видео дня

Два дня спустя, мама таиландца застала его в слезах и с опухшими гениталиями. Она рассказала, что в течение почти 48 часов ее сын пытался самостоятельно снять замок, но ему не удалось.

Сам парень считает, что этот поступок должен был доказать его любовь и преданность, а также то, что он не "развлекается" с другими женщинами, когда остается один дома.

Известно, что за это время пенис уже начинал гнить, но медикам удалось спасти его. Мать пострадавшего уверяет, что он нормальный человек, помогает родителям в работе и не употребляет наркотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде в зоопарке избили мужчину, снявшего защитную маску, чтобы поесть. Туристу из Германии разбили голову стаканом.