В Таиланде туриста избили до крови за снятую маску: мужчина хотел поесть

Туриста из Швеции в Таиланде ударили стаканом по голове после того, как он ненадолго снял медицинскую маску, чтобы поесть в тематическом парке с экзотическими животными. Семья пострадавшего разыскивает агрессивного посетителя и уже заявила об инциденте в правоохранительные органы.

Об этом сообщила жена шведа на своей странице в Facebook, прикрепив фото нападающего и разбитой головы. В настоящее время продолжается расследование (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина рассказала, что они посетили зоопарк "Safari World", чтобы посмотреть шоу дрессированных дельфинов. Перед началом представления ее любимый снял защитную маску, чтобы поесть.

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Пара сразу заметила, что люди начали странно поглядывать, а одна семья даже смотрела с неприкрытой агрессией. Через некоторое время турист почувствовал боль в затылке.

К нему сзади подошел глава недовольного семейства и без предупреждения ударил тяжелым стаканом по голове, разбив ее. Увидев на волосах кровь, мужчине оказали первую помощь и обработали рану.

Нападающего не удалось найти сразу, ведь его лицо было закрыто солнцезащитными очками и медицинской маской. Женщина успела сфотографировать семейство, когда они быстро покидали свои места.

Пользовательница Facebook призвала небезразличных людей предоставить любую информацию о человеке на фото, чтобы полиция смогла быстрее его разыскать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье покупатель устроил стрельбу из- за того, что ему сделали замечания. Мужчина отказывался надеть защитную маску.