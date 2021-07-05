Ученые обнаружили связь между удовольствием от секса и спортом

Четыре часа занятия спортом в неделю могут повысить либидо женщин. Спорт может помочь им чаще испытывать оргазм и быстрее возбуждаться.

Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университета Флоренции, его результаты опубликованы в The Journal of Sexual Medicine. Они проанализировали сексуальную жизнь и частоту физических нагрузок 322 женщин в возрасте от 40 до 45 лет.

Как выяснилось, женщины, которые практически не занимаются спортом или тратят на это менее часа в неделю обычно не получают удовольствие от полового акта. При этом, те, кто занимается как минимум шесть часов в неделю тоже не особо удовлетворены половой жизнью – они жаловались на отсутствие оргазма и интереса к близости.

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Вместе с тем, те участницы эксперимента, кто посвящает спорту четыре-шесть часов в неделю или до 50 минут в день, были максимально удовлетворены сексом.

Как утверждают ученые, вероятнее всего, такие результаты эксперимента можно объяснить связью между сексуальной жизнью женщины и ее восприятием собственного тела.

Например, отсутствие спорта может может привести к набору веса, а это подрывает уверенность в себе и разрушает личную жизнь. Женщины, которые слишком много занимаются спортом, чаще недовольны своим телом или имеют психологические проблемы, снижающие интерес к сексу.

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