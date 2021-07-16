Ну все, началось - "Климакс в большом городе", "ой они такие старые, какой секс", а меня бомбит: "Серьезно?! В 55+ уже никакого секса, только таблетки для памяти и мочегонное?!". С морщинами нельзя быть сексуальной?

Дорогие эйджисты, утритесь вы, пожалста. Секс есть у людей в 50, 60 и 80 - иногда лучший секс в их жизни, между прочим. И да, я лично хочу это видеть, потому что мне интересно про отношения в любом возрасте - я не хочу бояться ни средних лет, ни старости, как вы, и хочу видеть красивые перспективы, а не вот это все, обоссанное кошками и в плесени, как это видите вы в своей жизни.

Новые пожилые будут уже не пенсионерами в плохих париках, а роскошными, спортивными и модными людьми. И да, я хочу смотреть на такой пример. И узнать из новых серий о климаксе допустим - нам всем придется это пережить, так что я хочу видеть, как с этим справляются классные люди, а не те, кто ставит на себе крест.

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