Названы три позы в сексе, которые сжигают больше всего калорий

Британская компания From Mars объединила результаты исследований о сексе и создала специальный калькулятор Sexercise, который позволяет вычислить количество сжигаемых калорий во время полового акта.

В тесте указаны 12 поз. Однако уже известно, что при длительности интима в 30 минут, самыми эффективными являются три позы – "маслобойка", секс стоя и собачий стиль. Если заниматься половым актом в этих положениях, то можно избавиться от 211 до 182 калорий, соответственно.

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"Маслобойка"

Поза, известная как приседание. Женщина лежит на спине, подняв ноги вверх, в то время, как мужчина проникает в нее сверху. Таким образом за полчаса сжигается 211 калорий либо же 7 калорий в минуту.

Секс стоя

Распространенная поза позволяет сжечь за 30 минут 192 калории или 6,6 калории в минуту. И это несмотря на то, что она приводит к самому малому количеству оргазмов среди женщин.

Собачий стиль

В народе ее называют поза раком. Данное положение не только позволяет сжечь 182 калории в течение 30 минут полового акта, но и приводит к оргазму у 79% женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по сексу доктор Эмили Морс рассказала, что говорят о людях их любимые сексуальные позы.