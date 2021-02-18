Названы главные секс-тренды в 2021 году

Пандемия коронавируса очень повлияла на каждого. Это касается и интимных отношений. Чтобы улучшить сексуальную жизнь, необходимо следить за главными тенденциями в этом плане.

Так, отношения между вами и партнером можно разнообразить с помощью ролевых игр, игрушек и т.д. Об этом пишет издание Man of Many.

Для тех, кто продолжает проводить большую часть времени дома со своими партнерами, можно добавить в интимную жизнь ролевые игры. Они включают в себя переодевание (пилоты, любимый игровой персонаж, кинозвезды), действия по сценарию, доминирование или покорность и многое другое.

Продажи игрушек для удовольствия для женщин выросли в 2020 году, и многие покупают их для своих подруг, чтобы помочь им пережить самоизоляцию. В этом году вы можете ожидать того же от мужчин. В 2021 году мужские игрушки для удовольствия будут очень популярными.

В 2021 году рекомендуют пригласить кого-нибудь присоединиться к вам, чтобы заняться взаимной мастурбацией – это когда два или более человека используют игрушки для удовольствия и свои руки, чтобы стимулировать гениталии друг друга для сексуального удовольствия.

В 2021 году люди будут более осознанно выбирать партнеров и места для занятий сексом. Вы потратите немного больше времени на то, чтобы познакомиться с людьми и их ценностями, прежде чем отвезти их домой для занятия интимом.

Секстинг – отправка грязных сообщений с откровенными и сексуальными фотографиями о том, что вы хотите сделать друг с другом и о том, как бы вы себя чувствовали при этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-эксперт из Австралии Надя Бокоди назвала несколько мифов о секс-игрушках, которые люди распространяют на сегодняшний день.