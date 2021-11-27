Мужчина, переспавший с более чем 300 женщинами, поделился пикантными деталями и своими страхами

Мужчина по имени Дэвид, которому 65 лет, рассказал о том, что переспал с более чем 300 женщинами за 50 лет. Это удалось благодаря свингерству – практики, которая подразумевает обоюдный обмен сексуальными партнерами.

Впервые такая практика произошла у него с первой супругой, пишет Daily Star. Дэвид часто находил таких пар, которые не против были бы поменяться партнерами.

Мужчина отметил, что иногда такой образ жизни доставлял ему неприятности. Например, однажды он встретился с девушкой, муж которой нормально отреагировал на то, чтобы Дэвид переспал с ней. У женщины были две огромные собаки, постоянно охраняющие ее.

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"Я пришел к ней домой, и у нее две гигантские собаки. Это были большие собаки. Итак, я в постели с ней, а собаки кружат вокруг. Она начинает стонать, и я думал, что эти собаки собираются меня разорвать. Я доставлял ей удовольствие и одновременно был взволнован, я боялся этих собак", – сказал он.

Дэвид признался, что в один вечер у него могло быть пять девушек, а на следующий день еще несколько.

"Если в целом спросить людей, сколько сексуальных партнеров у них было, многие ответят 5,6, 10. А у меня пять-шесть за день. За всю жизнь их было больше 300. Но, несмотря на это, я женат и у меня двое детей в возрасте 20 лет. Добавлю, что моя жизнь пошла вверх, когда мне стукнуло за 50", – сказал Дэвид.

Он отметил, что со своей последней женой в браке четыре года и он намерен также привести ее в свободный сексуальный образ жизни.

"Она занимается сексом, но я думаю, что она больше расстраивается, чем моя первая жена", – подчеркнул мужчина.

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