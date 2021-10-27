Психолог объяснил 'моду' на девственность: девушками движет страх. Видео

Известный психолог и телеведущий Михаил Лабковский заявил, что девушки, которые хранят девственность, просто боятся сексуальных отношений. По его мнению, обычно это дети, которые подвергались насилию со стороны отцов или родственников мужского пола.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Маше Ефросининой в программе "Вопрос-ответ" на YouTube. "Себя берегут – это они рассказывает кому-то, а в реальной жизни это страх", – сказал Михаил Лабковский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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По словам телеведущего, девушки, которые хранят девственность, боятся сексуальных отношений, как насилия.

"Фобия определенная – страх секса. 20 лет это перебор, это она перезрела. Причина девственности – страх перед сексом, перед отношениями с мужчинами. В основном, это дети, которые подвергались насилию отцов или других родственников мужского пола", – отметил Лабковский.

Он вспомнил, что в его работе попадались случаи, когда 30-летние женщины оказывались девственницами, но Лабковский уверен, что причиной тому последовало насилие в детстве.

Также он отметил, что есть такие девушки, которые специально не занимаются сексом, поскольку хотят продать свою девственность, но это единицы и он назвал их "городскими сумасшедшими".

"Многие так могут заработать в первый раз. В Америке в 60-х годах продавали так. Однажды выставили "чашку кофе" за 10 тысяч долларов и ее купили, а вторую выставили – уже не купили", – сказал Лабковский вероятнее всего имея ввиду девственность девушек.

Коротко о знаменитости:

Михаил Лабковский – российский психолог, писатель, телеведущий и юрист. Родился в 1961 году в Москве. Его признали самым узнаваемым психологом России с доходом 130 миллионов рублей в год (почти 50 миллионов гривен) по версии журнала Forbes.

Написал книгу-бестселлер под названием "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" в 2017 году.

Сейчас у него собственная семейная консультация, которая занимается проблемами разводов, брачных контрактов и вопросами, связанными с мировыми соглашениями. Также он проводит лекции-консультации и групповые занятия.

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