Как вернуть секс в отношения после пандемии: советы экспертов

Пандемия коронавируса очень повлияла не только на здоровье людей, но и сексуальные отношения. Вернуть интим в жизнь можно с помощью проведения больше времени вместе, разделения домашних обязанностей. Кроме того, стоит наладить здоровый диалог в паре.

Как утверждает профессор Центра Женского Здоровья при Университете Орегона Николь Сирино, регулярный секс позволяет понизить давление, укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить иммунитет, избавиться от бессонницы, повысить самооценку, снизить уровень тревожности и улучшить отношения с партнером. Об этом пишет "Новое время".

Доктор Сирино отмечает, что некоторые нейротрансмиттеры активируются только при наступлении разрядки, но их немного. Остальные срабатывают от касаний, поцелуев, ощущения близости к партнеру.

Согласно данным опроса, проведенного Университетом Кинси в Индиане, о снижении интереса к сексу во время пандемии коронавируса заявило 40% респондентов. Подобные результаты фиксируются в разных уголках мира, порой вызывая большое беспокойство у властей государств.

Как ранее OBOZREVATEL рассказала психолог-сексолог Татьяна Павлова, ключ к решению проблемы заключается в комплексном подходе – проводить больше времени вместе, разделять домашние обязанности и прочее.

Кроме этого, не стоит пренебрегать мелочами, способными внести элемент новизны в сексуальную жизнь. Психолог советует просматривать вместе эротические фильмы, использовать массажные свечи и прочие романтические элементы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, согласно опросу, проведенному компанией Illicit Encounters, больше всего мужчины боятся того, что их секс с партнершей закончится слишком рано. Также многие представители сильного пола волнуются из-за того, что могут иметь неприятный запах изо рта или не доведут девушку до оргазма.