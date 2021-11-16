TikTok-блогер призналась в свингерстве и заявила, что делит мужа с мамой. Фото

TikTok-блогер Брук Маклин призналась, что она и ее муж являются свингерами. Женщина заявила, что делит своего избранника со своей мамой и младшей сестрой.

Такое интимное признание пользовательница TikTok сделала в личном аккаунте под названием brookmaklin213. Является ли это шуткой, неизвестно, однако женщина сняла на тему свингерства уже несколько роликов, которые стали вирусными в сети.

Короткое видео с тем, как мужчина сперва целует Брук, а потом ее маму, набрало более 4 млн просмотров. Кадры, на которых женщина заявила о близости мамы со своим мужем, посмотрели более 5 млн раз.

Видео дня

"Это моя мама. Да, я позволяю своему мужу быть с ней пару раз в неделю. Да, я такая жена", – сказала Брук.

На другом видео, которое блогер назвала "свингерская жизнь", она утверждает, что "делает своего мужчину счастливым", позволяя ему "играть" и со своей младшей сестрой. Пользовательница социальной сети добавила: "Да, я такая жена".

Отметим, что в комментариях многие интернет-пользователи осудили необычное семейство.

Некоторые заявили, что такие отношения выходят за рамки свингерства. Другие и вовсе назвали подобное поведение "больным".

Добавим, что свингерством называют добровольный и осознанный обмен партнерами для секса, обычно между двумя или несколькими семейными парами.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 35-летняя американка Бринн Эмбли и 33-летний Мэтью Нейлсон счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей несмотря на то, что мужчина – открытый гей. Известно, что пара поженилась в 2017 году.