Семья нашла на чердаке рождественские подарки от родственников, которые умерли 15-20 лет назад

Американская блогерша по имени Холли нашла на чердаке подарки от своих давно умерших бабушек и дедушек. В праздничных свертках оказались банкноты 1995 года выпуска, детские пижамы и прочие безделушки.

Об этом девушка рассказала в ролике на своей странице в TikTok, где и распаковывала презенты из прошлого. Некоторым из них оказалось более 20 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рождественские подарки для Холли, ее младшей сестры и отца подготовили бабушка и ее родители. Самым старым из найденных пакетов оказалось 20 лет: они были упакованы прародителями семейства.

Сюрпризы на чердаке нашел двоюродный брат тиктокерши и принес их адресатам. На ролике видно, что покойные родственники планировали подарить своим родным теплую розовую пижаму на флисе, конвертики с долларами и рождественские открытки с трогательными подписями.

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Инфлюэнсер рассказала, что розовый – был ее любимым цветом в детстве, а в каждом списке желаний на Рождество она заказывала плед.

Бабушка Холли неожиданно умерла в 2015 году, а ее родители, прабабушка и прадедушка семейства покинули этот мир еще в 2002 году.

"Мои бабушка и дедушка хотели в последний раз убедиться, что я получил от них свою любимую вещь. Это от моей бабушки, которая умерла в 2015 году", – говорится в подписи.

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