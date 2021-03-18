Самые неверные мужчины по знаку зодиака

Представители некоторых созвездий более склонны обманывать. Поэтому в 2021 году тем, у кого отношения с Тельцом, Водолеем, Раком или Скорпионом, стоит держать ушки на макушке.

Некоторым из вторыз половинок этих четырех знаков зодиака грозит супружеская неверность, рассказала в гороскопе для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Телец

Виновник его несдержанности – планета Уран. Жадность подталкивает Тельца попробовать что-то новое, даже если у него есть все. А все оттого, что он терпеть не может рутину. Скучные отношения – это то, чего он боится больше всего. Но приключения, которых так хочет Телец, чаще всего имеют неприятные последствия.

Водолей

Водолей довольно эгоистичный и никогда ничего не делает без выгоды для себя. А это может причинить боль тому, кого он любит. Кроме того, он не любит компромиссов, что усугубляет ситуацию. Поэтому если станет скучно – пойдет развеяться.

Рак

Обычно этот знак зодиака известен своей преданностью и чрезвычайной чувствительностью. Если не уделять Раку достаточно внимания, любви и секса, он будет ранен. И от этого перестанет мыслить рационально и начнет думать эмоционально. А потом пойдет искать свое счастье и внимание в другом месте.

Скорпион

Он просто не умеет контролировать себя, особенно когда речь идет о сексе. Всему виной высокое либидо. И у Скорпиона не возникнет проблем с поиском того, чего не хватает, в другом месте. Даже если его поймают на измене, он не будет чувствовать себя виноватыми и, вероятно, переложит вину на партнера за то, что тот не приложил больше усилий в постели.

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