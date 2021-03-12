Шесть самых лживых знаков зодиака: как их раскусить

Ложь кажется частью повседневной жизни, ведь все люди периодически обманывают. Но среди Близнецов, Раков, Львов, Весов, Козерогов и Рыб вруны встречаются гораздо чаще.

В некоторых случаях приходится врать, чтобы избежать неприятностей. А иногда люди говорят неправду из эгоистичных и подлых побуждений. Среди представителей знаков зодиака шесть могут лгать даже по незначительным причинам. Уж такие они, сообщил сайт Her way.

Близнецы

Говорят, и сразу забывают, что обещали, а также довольно быстро меняют свое мнение. Близнецы любят лгать, но в большинстве случаев эта неправда никому не вредит. Когда их обвиняют в чем-то, они будут защищаться всеми возможными средствами, потому что не хотят быть виноватыми.

Рак

Этот знак зодиака любит врать, чтобы чувствовать себя хорошо. Они обожают привирать о своих сексуальных навыках, достижениях и количестве денег. Раки так хотят казаться гораздо круче и успешнее, чем это на самом деле. Они не злые и не причиняют другим вреда. Но хуже всего то, что Раки думают, будто такое вранье – это нормально. И лучше не пытаться показать им, что они неправы.

Лев

Они думают, что они такие особенные и уникальные, что весь остальной мир вертится вокруг. Но это далеко от истины, поскольку они любят лгать, чтобы добиться желаемого. Однако люди часто видят, что Львы лгут и поэтому разрывают отношения.

Весы

Это самые настоящие профессиональные вруны. Они лгут, чтобы не причинять вред другим. Чего они не понимают, так это того, что таким образом они могут нанести ущерб невинным людям. Они лгут даже своим детям, хотя им это кажется невинным. А если рассказать Весам секрет и попросить сохранить его, они разбазарят об этом первому встречному.

Козерог

Этот знак зодиака способен лгать, чтобы не делать то, что ему не нравится делать. Если Козероги не хотят встречаться с человеком, то непременно скажут, что заболели. Они лгут во всех похожих случаях. Они не злые и не подлые люди, но всегда ставят себя на первое место. И это в некоторой степени нормально.

Рыбы

Они живут в своем собственном мире, и то, что другие считают ложью, им обманом не кажется. Рыбы могут смотреть прямо в глаза и врать, а когда попадутся – тут же скажут, что вы все неправильно поняли. Обычно они очень честные, поэтому если Рыбы вам соврали, значит они не видят в вас потенциального партнера.

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