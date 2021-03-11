Три самых богатых знака зодиака
В тройку самых богатых знаков зодиака вошли Весы, Рыбы и Раки. Именно среди представителей этих созвездий оказалось больше всего миллиардеров.
Весы оказались лидерами. Эксперты проанализировали дату рождения 250 главных толстосумов и выяснили, кто они по гороскопу. Выяснилось, что среди наиболее зажиточных жителей нашей планеты больше всего Весов. Под этим знаком родились 27 известных миллиардеров, среди которых Ральф Лорен, Стефан Перссон, Лилиан Беттанкур и Элис Уолтон. Следующими на очереди были Рыбы, а третьими - Раки, среди которых соответственно Руперт Мердок и Илон Маск, сообщил сайт Business Insider.
1 место – Весы
С 23 сентября по 22 октября родились Ральф Лорен, Стефан Перссон, Лилиан Беттанкур, Элис Уолтон.
2 место – Рыбы
С 19 февраля по 20 марта родились Бернар Арно, Руперт Мердок, Майкл Делл.
3 место – Рак
С 21 июня по 23 июля родились cэр Ричард Брэнсон, Ілон Маск, Шарлен де Карвальо-Хейнекен.
Также много миллиардеров среди Тельцов – Марк Цукерберг, Дэвид Кох, Львов – Ларри Эллисон, Сергей Брин. Далее следуют Близнецы и Овны, Водолеи и Девы.
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