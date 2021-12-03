“Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня, он тебе улыбается, и твое сердце тает, как масло на горячем тосте? Со мной происходит то же, когда я вижу магазин”, - говорила, искренне улыбаясь, Ребекка Блумвуд в замечательном фильме “Шопоголик”.

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Шопінг взагалі повинен приносити радість і позитивні емоції. Якщо ви, звичайно ж, не втрачаєте контролю. Якщо сума, яку ви витрачаєте на непотрібні речі, не перевищує суму, витрачену на потрібні речі, - все гаразд, ви в нормі. Але ж буває інакше. Уявіть собі: дві третини товарів, що люди купують, їм абсолютно не потрібні, вони купують одяг на розпродажу, готові витратити до 20% свого річного доходу на новорічні свята або день народження, але відчувають себе винними, якщо витратять таку суму в інші пори року. Байдужість до грошей, як і надмірна пристрасть до них - крайні варіанти.

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Інша справа, коли люди стають схильні до оніоманії - нав'язливої потреби купувати. До оніоманії більшою мірою схильні жінки, які живуть в постійному стресі через можливість опинитися в будь-який момент на вулиці без засобів до існування, бо залежні фінансово від чоловіків. Тому дуже часто, щоб якось знизити свою тривожність, витрачають гроші абсолютно даремно. Тоскно на душі - пішла у магазин, купила нову річ, просто дрібничку й життя стало начебто налагоджуватися.

Але терапевтичний вплив чергової покупки триває недовго, і скоро буде потрібен черговий допінг. Купуючи щось, ми зайвий раз маємо можливість довести собі, що у нас є гроші, а значить - ми в безпеці. Стає не важливо, що саме купувати, навіщо, з якою метою. При цьому оніоман завжди заспокоює себе тим, що ось зараз він купить цю надзвичайно потрібну йому, просто конче необхідну, річ і на цьому заспокоїться. Але це ілюзія. Купувати він буде постійно, бо тільки за цієї умови буде відчувати себе в порядку. Як правило, такі люди купують бездумно, на першому місці у них аргумент “Хочу!”, як в дитинстві. Інша “дитяча” причина - колись недостатність уваги, любові, турботи з боку батьків.

Ставши дорослим й отримавши фінансову незалежність, така людина стане здійснювати свої бажання, про які вона мріяла у ніжному віці. Нікому не хочеться доношувати речі після старших братів чи сестер! Тому в дорослому віці хочеться компенсувати все те, чого бракувало в дитинстві.... Нещодавно британські вчені заявили, що їм вдалося розгадати секрет купівельного буму перед різдвяними і новорічними святами. Як вважає професор Роджер Хайфілд, передсвятковий шопінг - не просто придбання подарунків, якими ми мріємо порадувати наших рідних, - психологічними аспектами зумовлено прагнення красиво упаковувати подарунки і супроводжувати їх індивідуально підписаними листівками: це наче ми даруємо частину себе, красивий ефект особистої присутності у подарунку. Фахівці підкреслюють, що свята, які повторюються з року в рік в один і той же час, перетворили розпродажі на традицію, якої більшість людей намагається дотримуватися, бо вони упорядковують наше буття і дарують рівновагу, спокій.

У чоловіків правило: прийшов, побачив, прикинув, купив. Більшість дам, поклавши до кошика потрібний товар, не поспішають на касу, а повільно прогулюються торговою залою, оглядаючи товар. Цікаво: у ході експериментів вчені використовували магнітно-резонансний томограф для фіксації мозкової активності у жінок під час шопінгу. З' ясувалося, що при покупці речей частина мозку, відповідальна за продуктивне мислення, часто відключалася. Тобто жінки керуються емоціями, і таким чином отримують психологічне розвантаження. Але, більше того, опинившись біля полиць з товаром, дами часто впадають у стан, що нагадує свого роду гіпнотичний транс: дихання стає повільнішим, пульс частішає, а погляд фіксується на якійсь точці. У результаті покупниці й набувають часом зовсім непотрібний їм товар. Якщо ви принесли пакунки додому, але половина з обновок вже не виглядає так привабливо, як ще годину тому, вас гризе совість за даремно витрачені гроші, ви - не одинокі, так буває у більшості. Запускається кругова реакція: купівля-радість-розчарування-напруга-тривога-стрес-знову покупка... Ми всі маємо право на сумніви і помилки.

Але якщо без шопінгу життя вже не миле, варто задуматися про те, що саме ви витісняєте зі свідомості? Який внутрішній конфлікт "загодовуєте" позитивними емоціями? З якого періоду покупок стало більше? Що цьому передувало? Ну і що важливо знати, є умовно два типи шопоголиків, тобто у одних шопоголізм – це психічний розлад, у інших начебто раціональний підхід. У кого шопоголія є розладом, той купує в магазині все, що бачить, незалежно від того, буде цим користуватися чи ні. Не замислюючись, купить 5 сорочок одного кольору і 10 пар шкарпеток в горошок. У таких шопоголіків завжди повні шафи абсолютно непотрібних речей, але вони, як зомбі, ходять по магазинах і, не замислюючись, беруть все, що під руку попадеться... Раціональні розраховують зробити покупку на певну суму, але купують набагато більше, вони обов'язково куплять саме той шампунь, в подарунок до якого отримають мило! Сходити в магазин за хлібом і прийти додому з повними пакетами різного добра може тільки раціональний шопоголік. Беручи до уваги економічні чинники, дуже важко розділити почуття на негативні і позитивні. Проте беріть з собою в крамницю стільки грошей, щоб вистачило на все необхідне, а також трохи на незаплановані "сюрпризи", які піднімуть вам настрій. Заздалегідь вирішить, скільки ви можете дозволити собі на них витратити. Бо не варто відмовлятися від маленьких радощів життя! Ну, а якщо ви помітили проблему - про це теж варто говорити зі спеціалістом.

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Сайт автора psymedvedeva.com.ua.