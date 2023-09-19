'Вы беременны?' Эксперты по этикету назвали 6 вопросов, которые никогда не следует задавать женщине

Порой один неудачно сформулированный или просто некорректный вопрос, заданный женщине, способен по-настоящему обидеть ее, задеть чувства или болезненную тему. Если вы предполагаете, что ваш вопрос будет неудачным, то лучше воздержаться от его озвучивания. Однако если вы не уверены, то эксперты по этикету назвали шесть "запрещенных" вопросов, которые стоит категорически избегать, если не хотите обидеть представительницу прекрасного пола.

Советами экспертов поделилась платформа BestLife. Вопросы, приведенные в материале, описывают как неуместные и невежливые.

"Вы беременны?"

Очевидно, если вы не уверены в том, беременна ваша собеседница или нет, то лучше ее об этом не спрашивать. Если женщина действительно ожидает ребенка и желает поделиться этой радостной новостью – она это сделает. Если же вы задали такой вопрос и ошиблись, то, скорее всего, сильно оскорбили женщину, а возможно даже породили в ней комплексы "неидеальной" фигуры.

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Другие вопросы, касающиеся фертильности и планирования семьи, также недопустимы, отмечают эксперты. "Вы рискуете затронуть деликатную тему, которая представляет собой минное поле эмоций и личных обстоятельств", – прокомментировала основательница и владелица компании Etiquette Consulting Джулс Херст.

"Вы делали косметические операции?"

Расспросы о косметических процедурах подразумевают осуждение или неудовлетворенность естественной внешностью. Даже если вы не преследуете цели намекнуть женщине на какие-то возрастные изменения ее лица, то ощущения собеседницы от этого вопроса могут быть именно такими. Эксперты подчеркивают: "Важно уважать личный выбор и границы, позволяя этим темам оставаться конфиденциальными, если только женщина сама не заговорит об этом".

"Почему ты одинока?"

Вопрос о статусе отношений также может быть щекотливой темой, независимо от пола человека. Однако стоит помнить, что многие женщины испытывают непропорционально сильное давление, требующее от них поскорее найти партнера, а также повышенную критику за то, что они намеренно остаются одинокими или бездетными.

"Этот вопрос является навязчивым, поскольку подразумевается, что одиночество нежелательно или ненормально. Кроме того, он может затронуть личные обстоятельства, которые человек, возможно, не хочет обсуждать", – объяснила Джулс Херст.

"Вы уверены, что хотите это съесть?"

Не откроем Америку, если расскажем, что многие женщины обеспокоены темой своего веса и фигуры, а в эпоху бодишейминга – тем более. Кроме того, многие красавицы регулярно получают в свой адрес противоречивые и нездоровые комментарии касательно своего тела. Именно поэтому спрашивать женщину о ее весе или намекать на лишние килограммы вопросами о еде и питании – абсолютно грубо и неуместно.

"Вопросы о выборе продуктов питания являются навязчивыми и осуждающими. Никогда не следует угадывать выбор женщины в пользу того или иного продукта питания. Подобные вопросы могут способствовать возникновению проблем, связанных с образом тела, что уже является проблемой для многих женщин", – уточнила эксперт.

"Это ваш натуральный цвет волос?"

Неуместно привлекать дополнительное внимание к косметическим процедурам женщины, особенно если она сама не инициировала этот разговор. Это может выглядеть так, будто вы придираетесь к ее внешности и намекаете на несоответствие "высоким стандартам". "Выбор цвета волос и ухода за собой – это личное дело каждого. Вопросы о них могут заставить человека стесняться своего внешнего вида", – комментирует Херст.

"Вот что на тебе надето?"

То, как человек одевается, – это глубоко его личное дело. Ни партнер, ни социум не должны диктовать свои правила, а уж тем более требовать их выполнения. "Вопрос о том, как человек одевается, исходя из гендерных норм, подразумевает осуждение и не учитывает личные предпочтения и комфорт. Вопрос о том, почему женщина не придерживается более женственного или мужского стиля, снова ставит ее внешность в центр внимания", – подметила эксперт по этикету.

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