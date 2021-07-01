Мы ехали вечерним Киевом и жонглировали словами. Город накрыло горячей пылью, и он выглядел нелепо, как младенец в тесной бязевой распашонке. Машины ходили табуном, люди бежали по тротуару и прятали головы под крылья. Забивались в тень. Раскаленное солнце висело над станцией метро Университет и выжигало на куполе дыру.

Я обижалась на свою непростую жизнь. До работы – два часа с тремя пересадками, квартира – съемная, начальница – недалекая.

Мужчина на две головы выше и по росту, и положению на днях прилетел с Карибского моря и сменил очередной Мерседес. Носил пиджаки из тонкой шерсти. Слушал Паваротти. Цитировал Булгакова и "Над пропастью во ржи". Во время разговора широко зевнул, перестроился в правый ряд и сказал с ленцой:

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– Все, что с тобой происходит, это твой выбор.

Первым делом хотелось крикнуть: "Я не выбирала жизнь в арендованном жилище. Панцирную кровать и кастрюлю с полустертыми базиликом и кинзой. Оборванную проводку и шефа, постоянно говорящего "короче". Так сложились обстоятельства. И вообще, человек ничего не выбирает. Есть судьба.

Со временем мое мнение изменилось. Как оказалось, мы делаем выбор ежеминутно. Балансируем между кофе и чаем, желтым платьем и зеленым, между "да" и "нет". Выбираем быть женой или любовницей, ехать в метро или идти пешком. Спать до полудня или проснуться в 4:30. Родить ребенка или усыновить. Пойти на курсы "Грейдирование должностей" или посмотреть мыльную оперу. Купить к ужину рыбу или птицу. Сделать десять приседаний или съесть десяток пирожков. Встречаться с Евстахием или побыть одной. Голосовать за коммунистов или партию "Добрые соседи". Поцеловать или отвесить оплеуху. Верить в Бога или в колдовство.

Даже в детстве нас ставят перед нелепейшим выбором:

– Ты кого больше любишь: маму или папу?

– И маму, и папу.

– Неет. Кого все-таки больше?

Моя бывшая свекровь всегда предпочитала самое дешевое. Акционное масло, подгнившие яблоки и даже йогурты с истекшим сроком годности. Приходила на вещевой рынок определялась с платьем и бежала по рядам в поисках такого же, но дешевле хотя бы на гривну. Через несколько часов, не найдя ничего достойного, возвращалась в изначальную палатку, вот только наряд был давно продан.

Знакомая – напротив, выбирает самое дорогое. Если икра, то – осетровая, если машина, то – Феррари.

Просто выбор бывает разным. Легким и сложным. Помню присматривались к прогулочной коляске и чуть не развелись. Я хотела беленькую и цветастую, а муж – темную и практичную.

Иногда мы выбираем лучшее из худшего. Как-то раз подруги, надумавшие рожать в одно время, подбирали имена сыновьям. Крутили и так и этак. Иван – слишком просто, Артем – заезжено, Василий – по кошачьи. В итоге одна назвала ребенка Одиссеем, вторая – Гамлетом, а третья – Геродотом. Бывает, выбираем лучшее – из хорошего, и лишаемся и того, и другого. Порой наш выбор состоит в том, чтобы ничего не выбирать. В шахматах это называется цугцванг. Куда не двинешься со своей пешкой – будет одинаково плохо.

В любом случае, выбор есть всегда, даже если кажется, что его нет. Как по мне, лучше сделать и пожалеть, чем ничего в своей жизни не делать.

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