Все бесит. Психотерапевты назвали 5 привычек, которые делают нас агрессивными

Obozrevatel
Психология
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Все бесит. Психотерапевты назвали 5 привычек, которые делают нас агрессивными

Иногда человек не понимает, почему в один миг у него резко падает настроение и приходится срываться на всех. Психотерапевты нашли истоки такого поведения. По их словам, это то, с чем мы ежедневно автоматически сталкиваемся – жизнь соцсетями, страшные фильмы и нехватка свежего воздуха.

Эксперты назвали пять самых распространенных злорадных привычек, которые вместо отвлечения от пагубных мыслей, наоборот делают человека более раздраженным и агрессивным. Их перечень и советы для преодоления приводит HuffPost.

Перекус, когда голоден. Писательница и психоналитик из Канады Хизер Кент причиной раздражительности и вялости считает нехватку энергии. В связи с этим, эксперт советует вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

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"Попробуйте установить будильник на каждые несколько часов, чтобы проверять уровень голода, или планируйте перерывы на еду в свой день", – рекомендует Кент.

Просмотр "ужастиков" на ночь. Также канадский психотерапевт уверена, что просмотр даже самого любимого, но криминального сериала на ночь не несет в себе ничего хорошего, а только утомляет сознание и раздражает мысли.

"Из-за того, что мы не спим и отвлекаемся на телевизор, мы не ложимся спать позже, и тогда мы говорим: "Вот дерьмо, мне нужно встать через пять часов. Если мы плохо спим, на следующий день вы чувствуете раздражительность", – считает эксперт и советует любителям телевидения смотреть в конце рабочего дня "легкие" фильмы и программы на нейтральные темы.

Кофе лучше пить спустя несколько часов после пробуждения.

Замкнутость в закрытом пространстве. Эксперт по психоанализу из Санта-Моники Сьюзан Зинн выяснила, что для снижения уровня раздражения достаточно 30-минутной прогулки на свежем воздухе хотя бы раз в сутки. Если у вас нет времени сделать это в течение дня, то хорошо бы встать утром на полчаса раньше и получить прямое воздействие естественного света.

Также психотерапевт рекомендует отложить утреннюю чашку кофе на несколько часов, так как кофеин – это стимулятор, который может спровоцировать всплеск гормона стресса. Лучше первым делом принять витамин D.

Свежим воздухом необходимо дышать хотя бы полчаса вдень.

Мгновенная проверка уведомлений на телефоне. Статистика гласит, что люди проверяют свои телефоны в среднем около 50 раз в день. На это уходит около 20 минут. В результате появляются проблемы с тайм-менеджментом и приходит ощущение подавленности, а затем и общая раздражительность.

"После того, как мы спустились в кроличью нору, мы ругаем себя за то, что отвлекаемся и теряем время, что расстраивает нас, подрывает нашу сосредоточенность и производительность. Поэтому мы ищем отвлечение от разочарования, и цикл мини-разочарований повторяется, продолжая последнее", – сказал психиатр из Nevada Mental Health Тимоти Джейдер.

Поэтому телефон лучше отнести в другую комнату или хотя бы отключить функцию всплывающих уведомлений.

Погружение в новости и смерти. Кент утверждает, что дезинформация, теории заговора и предупреждения о пандемии в новостях могут нанести огромный ущерб нашему психическому благополучию.

"Все это приводит к усилению чувства раздражительности, агрессии и гнева, и мы, как правило, действительно зависимы от этого цикла новостей из-за пандемии", – говорит психотерапевт и советует смотреть новости два раза в день – утром и вечером.

Фильмы должны быть "легкими".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи разработали 5 упражнений и 3 привычки, которые помогут стать по-настоящему счастливым.

Психология