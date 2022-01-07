Все бесит. Психотерапевты назвали 5 привычек, которые делают нас агрессивными

Иногда человек не понимает, почему в один миг у него резко падает настроение и приходится срываться на всех. Психотерапевты нашли истоки такого поведения. По их словам, это то, с чем мы ежедневно автоматически сталкиваемся – жизнь соцсетями, страшные фильмы и нехватка свежего воздуха.

Эксперты назвали пять самых распространенных злорадных привычек, которые вместо отвлечения от пагубных мыслей, наоборот делают человека более раздраженным и агрессивным. Их перечень и советы для преодоления приводит HuffPost.

Перекус, когда голоден. Писательница и психоналитик из Канады Хизер Кент причиной раздражительности и вялости считает нехватку энергии. В связи с этим, эксперт советует вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

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"Попробуйте установить будильник на каждые несколько часов, чтобы проверять уровень голода, или планируйте перерывы на еду в свой день", – рекомендует Кент.

Просмотр "ужастиков" на ночь. Также канадский психотерапевт уверена, что просмотр даже самого любимого, но криминального сериала на ночь не несет в себе ничего хорошего, а только утомляет сознание и раздражает мысли.

"Из-за того, что мы не спим и отвлекаемся на телевизор, мы не ложимся спать позже, и тогда мы говорим: "Вот дерьмо, мне нужно встать через пять часов. Если мы плохо спим, на следующий день вы чувствуете раздражительность", – считает эксперт и советует любителям телевидения смотреть в конце рабочего дня "легкие" фильмы и программы на нейтральные темы.

Замкнутость в закрытом пространстве. Эксперт по психоанализу из Санта-Моники Сьюзан Зинн выяснила, что для снижения уровня раздражения достаточно 30-минутной прогулки на свежем воздухе хотя бы раз в сутки. Если у вас нет времени сделать это в течение дня, то хорошо бы встать утром на полчаса раньше и получить прямое воздействие естественного света.

Также психотерапевт рекомендует отложить утреннюю чашку кофе на несколько часов, так как кофеин – это стимулятор, который может спровоцировать всплеск гормона стресса. Лучше первым делом принять витамин D.

Мгновенная проверка уведомлений на телефоне. Статистика гласит, что люди проверяют свои телефоны в среднем около 50 раз в день. На это уходит около 20 минут. В результате появляются проблемы с тайм-менеджментом и приходит ощущение подавленности, а затем и общая раздражительность.

"После того, как мы спустились в кроличью нору, мы ругаем себя за то, что отвлекаемся и теряем время, что расстраивает нас, подрывает нашу сосредоточенность и производительность. Поэтому мы ищем отвлечение от разочарования, и цикл мини-разочарований повторяется, продолжая последнее", – сказал психиатр из Nevada Mental Health Тимоти Джейдер.

Поэтому телефон лучше отнести в другую комнату или хотя бы отключить функцию всплывающих уведомлений.

Погружение в новости и смерти. Кент утверждает, что дезинформация, теории заговора и предупреждения о пандемии в новостях могут нанести огромный ущерб нашему психическому благополучию.

"Все это приводит к усилению чувства раздражительности, агрессии и гнева, и мы, как правило, действительно зависимы от этого цикла новостей из-за пандемии", – говорит психотерапевт и советует смотреть новости два раза в день – утром и вечером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи разработали 5 упражнений и 3 привычки, которые помогут стать по-настоящему счастливым.