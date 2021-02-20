В чем разница между женской и мужской логикой: психолог дала ответ

Если мужчины более внимательны и менее эмоциональны, то женщины абсолютно наоборот. Психолог реалити "Эксы" на Новом канале Наталья Ежова рассказала о логике мужчин и женщин.

Она объяснила, в чем заключается разница между женской и мужской логикой и как их можно охарактеризовать. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

"Мужчина более внимателен к деталям. Он четко описывает предметы: сколько что весит, которой оно формы. Без лишних эмоций. У женщин все эмоциональнее, ведь они живут чувствами. Я привязала бы это к гендерности с физиологической стороны. Мужчина – инструментальный, ведь его инструмент видно, а женщина – чувственная, ведь ее инструменты скрытые, а эмоции – снаружи", – сказала психолог.

Также она добавила, что уравновесить мужскую логику можно, если сильный пол будет развивать эмоциональный интеллект. А женщинам в этом случае необходимо научиться говорить подробнее, в деталях рассказывать о своих желаниях.

Согласно научным заявлениям, мужская логика сильнее женской.

"Мысли мужчин можно сравнить с научными исследованиями – все подтверждено фактами и экспериментами. У женщин все более философски. Но не следует забывать об исключениях", – резюмировала Наталья Ежова.

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