Три признака, по которым можно понять, что человек врет: понадобится пару минут

Доверие помогает нам выстраивать отношения с другими людьми. Во время общения мы в большинстве случаев рассчитываем на искренность собеседника, однако в реальности оказывается, что это далеко не всегда так.

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В связи с этим важно научиться понимать, когда человек, которые находится перед вами, вам врет. Лингвисты пришли к выводу, что для этого нужно обратить внимание на то, как говорит ваш собеседник.

Три подсказки в своей работе "Хм, я могу сказать, что ты врешь" озвучили лингвисты Арчули Дж., Маллард Д. и Виллар Г.

Отрепетированная речь без пауз и междометий

В речи человека возникают паузы, которые он, подыскивая подходящие слова, заполняет ничего не значащими междометиями: "мм…гм…хм…" и прочими. По данным некоторых исследований, если таких заполненных пауз много, то это – настоящий поток сознания. В таком случае человек формулирует предложение прямо сейчас, то есть разговор живой, спонтанный и не наигранный.

Если же человек врет, то пауз и междометий будет куда меньше, ведь он, скорее всего, заранее отрепетировал то, что хочет вам сказать. Лжецы обычно считают, что всякие "хм" и "гм" скажут об их неуверенности, поэтому они будут их искусственно подавлять, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят.

Не очень разнообразная лексика

Обычно, когда человек врет, он не особо вдается в подробности и не слишком многословен. Как правило, лжецы пытаются говорить меньше, чтобы потом не запутаться в своей же выдуманной истории. Деталей в таком неправдивом рассказе будет не очень много, так как они могут не пройти простую проверку.

Ученые уверены, что если история правдивая, она будет состоять из большего количества слов, разнообразных синонимов, и в целом будет более яркой.

"Убеждающие" формулировки

По статистике, лжецы довольно часто используют слова "всегда", "абсолютно", "никогда" и другие маркеры абсолютной уверенности. Это делается это для того, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят правду.

В то же время человек, который не врет, будет чаще использовать формулировки, выражающие сомнение: "может быть", "возможно" и прочие.

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