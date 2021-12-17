Три плохие привычки, которые достались нам от предков

Привычки современного человека не сильно разнятся от тех, которые были в предшествующих поколениях. Среди них, переедание, тяга к вредной пище и тревожность.

Они прочно укрепились в подсознании людей в наше время, пишет Marie Claire. Отмечается, что некоторые из привычек могут пагубно сказывается на психическом и эмоциональном здоровье.

Переедание

Древние люди, находя любой продукт пищи, будь то плодовое дерево, мясо или рыба, съедали все до последнего. Они не могли предсказать, когда им удастся поесть в следующий раз, поэтому наедались сполна.

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Такие же ограничения испытывали во время войн. Люди страдали от голода, что оставило серьезный отпечаток в памяти у человека и вероятнее всего передалось следующим поколениям.

Издание отмечает, что пусть мы живем в другое время, стоит руководствоваться инстинктами и не переедать.

Тяга к вредной пище

Эта вредная привычка является проблемой в современном мире, поскольку нам доступно слишком много сладких и жирных продуктов.

Отметим, что привычка возникла в древние времена. Люди в далеком прошлом имели больше шансов выжить, если в их рационе присутствовали сладкие, калорийные продукты, которые были очень ценны для первобытного человека. Именно поэтому они испытывали огромную тягу к сладкой и жирной пище.

Кроме того, когда в организм попадает сахар, он стимулирует дофамин (гормон удовольствия). А пища, которая вмещает в себя жиры – имеет высокую энергетическую ценность.

Несмотря на эволюцию человечества, наши потребности мало изменились, что означает, что наш мозг по-прежнему запрограммирован кушать больше в периоды изобилия пищи, готовясь к голоданию.

Тревожность

Эта привычка помогала предкам быть собранным и сконцентрированным тогда, когда наступает опасность. Она нужна была в моменты, когда на человека нападали враги или животные, а также в период природных катаклизмов.

На сегодняшний день эта привычка древних людей, свойственна большинству обитателей Земли. Многие стали слишком зависимы от нее по ряду причин. Это перманентное чувство может пагубно сказывается на психическом и эмоциональном здоровье.

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