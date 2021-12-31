Как говорил Шарль Монтескье: "Желание славы свойственно всем людям. Мы будто умножаем свое существо, когда можем отразить его в памяти других". То, что в современном обществе стремление к славе формирует ценностные установки огромного числа людей, подтверждается и исследованиями, показавшими, что около 30% взрослых людей на протяжении всей жизни в числе нескольких наиболее сильных желаний называют мечту стать знаменитыми, а более 40% мечтают о славе в хоть какой-нибудь период собственной жизни. Люди считают славу своей самой желанной целью, перекрывающей все остальные. "Народ ищет в гениях себя", - писала Лина Костенко.

Багатство, титул, владу можна передати іншому у спадок. Але неможливо комусь віддати, продати чи заповідати славу, вона належить тільки конкретній особистості. Тому велике значення слави криється в прагненні людей до так званого життя після смерті, тобто в пам'яті суспільства. Бажання залишити слід в історії включає в себе прагнення максимально реалізувати свій потенціал, а не тільки мати моральне задоволення від власної самооцінки. Життя свідчить, що шлях до слави важкий і довгий, на ньому є все: і конкуренція, і нечувані гонорари, і загальна увага, і зриви, і бажання поїхати куди подалі, щоб стати врешті решт вільним, і щоб не впізнавали на вулицях і у крамницях, і втрата кохання, сім’ї, друзів, здоров’я, і навіть, часом, своєї честі й гідності. Слава підкоряється одиницям. І майже всі, хто підкорив її, кажуть, що намагання знайти славу, боротьба за аплодисменти і любов прихильників, за відомість і популярність значно цікавіші, ніж вона сама. Але тим не менш стати уславленим і успішним – про це сьогодні не мріє лише лінивий, і помічників вистачає, є безліч бестселерів, посібників, створюються спеціальні сайти, психологи проводять тренінги з особистісного зростання. А навіщо людині це треба? І, зрештою, які люди стають успішними?

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Щоб стати успішним, не обов'язково бути найбільшим і найсильнішим. Навіть не обов'язково бути найрозумнішим. І вже багато хто з дослідників стверджує, що відмінники-ботаніки навряд чи будуть матимуть успіх на відміну від тих, хто вчиться й не дуже гарно, але має амбіції, вміння пристосовуватися до ситуації, знаходити вихід з безвиході. Бо будь-які ідеї можна реалізувати лише зібравши інтелектуальну, творчу і фізичну енергію, і не тільки свою, а й цілих груп людей. Також важлива конкурентоспроможна ідеологія - набір установок, що чітко відображають реальність і підказують адекватні стратегії. Говорячи життєвою мовою, чим сильніше прагнення щось отримати, тим краще це вдається.

Психічний феномен полягає в тому, що в міру збільшення інтенсивності мотивації якість діяльності змінюється за кривою: спочатку підвищується, потім, після переходу через точку найбільш високих показників успішності, поступово знижується. Слабка мотивація недостатня для успіху, але й надлишкова шкідлива, оскільки породжує непотрібне збудження, метушливість і розчарування.

Слава завжди пов'язана з якимись можливостями мати більші привілеї або блага. Але вона завжди й накладає додаткові зобов'язання на людину, яка нею володіє. Найгірший сценарій для обласканих – забуття і, як казала Фаїна Раневська, супутник слави - самотність. У формулі успіху багато складових. І праця, і везіння, і щастя, і вміння не зважати на загальні норми. Але дехто з фахівців вважає, що для того, аби стати успішним, треба й знати на власному досвіді, що таке невдачі. Невдачі є життєво важливими для досягнення успіху. А ще - невдач не буває, бувають уроки. Зрозуміло, жага слави, успіху пояснюється не тільки особистими перевагами уславлених людей, а й прагненням до супутніх благ, і це не лінійний процес. Це лабіринт. Формули успіху у всіх різні, але це в будь-якому випадку рух уперед. Тож бажаю вам успіху!

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Сайт автора psymedvedeva.com.ua.