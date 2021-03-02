Идеальных семей, конечно, не существует. И любая семья, даже очень прочная, может оказаться в кризисе, а особенно сейчас в наше пандемичное время. Но есть несколько главных черт (признаков), с помощью которых можно и, иногда, нужно проверять не стала ли наша семья дисфункциональной – то есть такой, откуда выпадает один из элементов здоровой (дружественной) коммуникации, который помогает совместному развитию и удовлетворению наших потребностей. Сложные семейные проблемы могут возникнуть в любой семье. Но в функциональных семьях проблемы решаются значительно лучше, и учитывают при этом интересы общие, а не отдельные. Поэтому, когда семья становится дисфункциональной у нее проявляются одна, или несколько из пяти следующих особенностей:

Самый показательный момент – это когда в семье появляется человек с зависимостью: основные – это алкоголизм, наркомания и игромания. Эта проблема сейчас очень обострилась, особенно потому, что многие люди (в первую очередь, мужчины) потеряли работу. Поэтому, это отдельная проблема, в преодолении которой может помочь только четко спланированная помощь с привлечением квалифицированных специалистов, как минимум из сферы наркологии. Это когда глава семьи всегда прав. То есть игнорируется любое иное мнение других членов семьи, а все возникающие вопросы и проблемы решаются только с помощью приказов. Эта система, в которой главный человек в семье (чаще, конечно, отец) требует от всех остальных полного подчинения. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, он тоже может ошибаться, но страдать от этого в семье вместе с ним, естественно, будут все. Когда домашним запрещается проявление эмоций, и не разрешается принимать личные решения. Эта ситуация более всего касается детей. Когда в семье, с малого детства, например, мальчикам запрещают проявлять любые сентиментальные эмоции по отношению, как к окружающим, так и к родителям. А девочек, наоборот, наказывают за то, что они, например, могут резко отвечать, или обижаться на собственную мать. Разрешение на принятие собственных решений – это вообще отдельная тема, которой я уже касался в одной из своих прошлых статей. Когда любовь к себе в семье ты должен обязательно заслужить. Если в собственной семье ребенок, или взрослый человек должен постоянно прикладывать усилия, чтобы ему сказали, что он действительно любим и дорог, но для этого обязательно хорошо учиться, или слушать советы и приказы со стороны других, то, как минимум, низкая самооценка у такого человека – гарантированный результат. Когда члены семьи, общаясь друг с другом, достигают своих целей с помощью манипуляций и шантажа. Самое главное деструктивное оружие в таком случае – навязывание двух чувств: вины и сожаления. Так, например, муж может часто обвинять свою жену, в том, что та постоянно совершает нелепые поступки и... покупки. А жена в ответ, чтобы добиться от мужа нужных ей уступок, сразу начинает плакать, или угрожать что сделает что-то плохое себе, чтобы вызвать чувство вины и жалости у супруга.

Итак, если каждому из пяти перечисленных мной пунктов дать название одним словом, то последовательно получится следующее: зависимость, тирания, подавление, бойкот и манипуляция. Все эти причины могут, иногда, быть абсолютно не заметны не только для окружающих, но и для самих членов семьи. Но главное отличие семьи функциональной от дисфункционального заключается в том, что в первой люди живут, а второй, почти всегда, просто выживают. Поэтому независимо от того, появились проблемы в семье давно, или причиной стал карантин, но каждая семья, осознав для себя эти трудности, всегда может обратиться за помощью к психологам и другим профильным специалистам, чтобы найти выход из этого положения. И спасти от возможного распада не только свою семью, но и каждую отдельную её личность.

Благодарю за внимание!

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