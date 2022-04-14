Путину страшно, он боится и чувствует себя неуверенно: в поведении и мимике президента России заметили знаки

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, что в поведении и мимике Путина прослеживаются неуверенность и страх. По словам эксперта, диктатор опасается за свою жизнь и свою судьбу.

Как объяснил Горбач в Facebook, к такому выводу он пришел, проанализировав вчерашнее видео с Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Для того, чтобы сделать правильные умозаключения, ему пришлось выключить звук на видео.

"И что я увидел: на фоне огромной ракеты он стоит вместе с Лукашенко. Если не слушать слова, потому что слова абсурдны, а смотреть просто за поведением, жестикуляцией, мимикой и языком тела, что называется, то он пожимает постоянно плечами, он постоянно разводит руками, он постоянно переминается с ноги на ногу", – объяснил политический аналитик.

Видео дня

Горбач отметил, что психика Путина свидетельствует о том, что он, конечно, сам не верит в то, что говорит. И он чувствует себя очень неуверенно.

"Ему страшно, он физически боится за свою судьбу и свою жизнь. Он очень неуверен, и это значит, что он на грани психологического поражения", – объяснил эксперт.

По мнению политического аналитика Института Евро-Атлантического сотрудничества, самое главное сейчас то, что нам нужно не бояться Путина и не только нам, а всему миру.

Как писал OBOZREVATEL, ранее психологи рассказали правду о психических расстройствах президента РФ Владимира Путина.