Психолог назвал 7 важных уроков жизни, которые мы понимаем слишком поздно

Чаще всего люди учатся только на собственных ошибках, хотя умение перенимать чужой опыт сэкономило бы кучу времени и нервов. Доктор философии, нейросоциопсихолог и автор четырех книг о психическом здоровье Конор Хоган уверен, что некоторые жизненные уроки большинство усваивает слишком поздно.

Свой блог об этом он опубликовал на drconorhogan.medium.com. Доктор Хоган подчеркнул: жизнь быстротечна, но часто мы узнаем, насколько она коротка, только тогда, когда она вот-вот закончится. "Поэтому вам нужно максимально использовать ее", – написал эксперт.

1. Жизнь только одна

Это простой тезис, который используется очень часто, но он наполнен глубоким смыслом. Люди знают об этом факте, но часто просто не осознают, как это важно.

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"Никто не вернулся после смерти, никто не сказал нам, что прожил жизнь в другой вселенной. Поэтому нужно дорожить единственным шансом, который у вас есть", – написал нейросоциопсихолог.

2. Выбор, который вы делаете, определяет ваш путь

По мнению эксперта, большинство людей не понимают: хотя их выбор может казаться не слишком важным, на самом деле он повлияет на человека, как только он его сделает.

"Даже самое простое, как вставание немного раньше каждое утро, означает, что вы избегаете пробок и приступаете к работе раньше. Если вы будете делать это в течение длительного времени, то будете менее подвержены стрессу от стояния в пробке.

Это позволит вам иметь больше времени не только утром, но и в течение дня, а также вечером.

То есть, вы будете ежедневно готовы к работе, и ваша работа с течением времени будет более плодотворной, а вместе с ней и вознаграждение в вашей трудовой жизни", – пояснил Хоган на простом примере.

3. Вы можете впервые повстречаться с человеком только раз, поэтому должны произвести хорошее первое впечатление

Психолог заявил, что простые вещи, такие как хорошо одеваться и правильно ухаживать за собой, "значат чертовски много".

Он отметил: самое смешное, что люди, вероятно, не заметят все детали на вашей одежде и не запомнят ее, но они будут знать, что при первой встрече вы выделялись из толпы и произвели на них хорошее впечатление.

4. У вас столько же способностей, сколько и у большинства других, которых вы встречаете в жизни

"Даже если при встрече с окружающими вы можете подумать, что вы не так хороши, как они, в этот момент вы слишком недооцениваете себя. Потому что, если отстраниться и объективно посмотреть на себя, вы заметите, что вы очень впечатляющая личность. И никто не может быть вами", – написал Хоган.

Он посоветовал бороться с комплексами и развивать умение самопрезентации, а также быть уверенными в себе.

5.То, что вы "слишком стары" – глупое оправдание, которое вы придумали

Хоган заявил: если вы пожилой, это может быть причиной проблем со здоровьем, которые тянут вас назад. "Но если вы среднего возраста, у вас нет оправданий, кроме тех, которые вы сами себе придумываете", – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что многие люди ограничивают себя, потому что думают, что немного постарели и уже не являются тем физическим образцом, которым были в молодости.

"Но, по правде говоря, когда у вас есть способность меняться, у вас достаточно сил, чтобы справляться", – написал Хоган.

6. Вам не нужно, чтобы другие верили в вас, пока вы верите в себя

Психолог отметил, что часто люди нуждаются в поддержке все время и опускают руки вместо того, чтобы сделать что-то, в чем они могут преуспеть.

"Тем не менее, если вы попробуете что-то и потерпите неудачу, вокруг вас будут люди, которые будут восхищаться тем, что вы в первую очередь пытались", – написал он.

Хоган посоветовал не бояться пробовать, даже если вам кажется, что окружающее не верят в вас. По его словам, даже если у вас не все получиться, страх перед новым начнет рассеиваться.

7. Если вы планируете слишком много, завтра становится вчера

"Не поймите меня неправильно: чтобы все было правильно, часто требуется тщательное планирование. Но если вы откладываете то, что хотите, из-за своего планирования, то упустите возможность вообще что-либо сделать", – написал нейросоциопсихолог.

Он подчеркнул: упущенные моменты – это то, о чем вы потом будете сожалеть. "Так что двигайтесь и дайте жизни шанс!" – призвал Хоган.

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