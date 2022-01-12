Пытаться поскорее отделаться от симптомов прокрастинации – не самый лучший способ с ней бороться, к тому же часто это неудачно. Для начала важно разобраться, почему так происходит. К примеру, для меня как психоаналитика симптом (а прокрастинация таки симптом) – не то, от чего нужно просто избавиться, – это своего рода точка входа в контакт с бессознательными процессами психики, возможность выявить скрытые конфликты и неоптимальные способы снятия напряжения, вызываемого бытием.

Прокрастинация свойственна людям в разных психических структурах, но чаще всего встречается в наиболее сложной форме у невротиков навязчивости. Это может быть способ избегать страха смерти (пока не закончил – буду жить), способ отдалять удовольствие, результат... Зачем? У всех нас есть своя история и субъективная истина, поэтому общие правила не работают. Однако мы можем обобщить опыт и найти причины.

Мы все родом из детства, и уже знаем, что самые важные психические процессы закладываются именно в нежном возрасте. Чем больше было в детстве травмирующих факторов, тем меньше человек уверен в своих силах. Одной из базовых потребностей для маленького ребенка является безусловная любовь родителей. Но чаще всего родители любят "обусловлено", ожидая от него беспрекословного послушания, соответствия их стереотипам, подавляя его спонтанные проявления, и критикуют при каждой неудаче. В результате формируется потребность постоянно прислушиваться к мнению родителя, а позже и значимого взрослого, которого он может найти в лице преподавателя, начальника, супруга и так далее. Когда же возникает необходимость планирования собственных целей и задач, став взрослым, человек сталкивается с тем, что не знает, чего хочет сам и боится снова наткнуться на критику и обесценивание. В результате, когда возникает необходимость принять ответственное решение, возникает ощущение страха, никчемности, вины, стыда, тревоги, паника. Отсюда и так часто встречающийся феномен "выученной беспомощности", корни безынициативности, низкой мотивации и заниженной самооценки. То есть, прокрастинация часто вызвана глубинными, неосознаваемыми причинами, страхом неудачи или наоборот страхом удачи, страхом критики, неуверенностью в своих силах, плюс вина. И, чем ближе начало выполнения какого-либо дела, тем выше уровень тревоги, человек "убегает" от начала выполнения дела, чтобы ее снизить.

Психическая жизнь включает в себя рациональную и иррациональную части. Обесценивание любой из них нарушает целостность психики и ведет к внутреннему конфликту. И прокрастинация указывает на конфликт между рациональным и иррациональным, а ведь они – партнеры в создании нового. Однако разум стремится удержать иррациональную часть психики в четкой структуре планов и временных ограничений, и сопротивление этому процессу принимает форму прокрастинации. Мы начинаем прокрастинировать тогда, когда сталкиваемся с внутренними противоречиями: "Хочу отдохнуть, но заставляю себя работать", "Делаю по чужой просьбе, хотя мне это не надо", "Хочу выполнить задачу, но боюсь неудачи", "Я за это получу мизер, зачем мне тратить время" и т.д. У людей это началось давно, утешу вас, так как в процессе эволюции усложнилась психика, и мы теперь можем не только выполнять несколько задач одновременно – объединяются также несколько мотивов и целей. К тому же, прокрастинация является феноменом, когда рядом идут культ достижения и наслаждения, культ разума и преклонения перед иррациональным, и это нас психически дезориентирует.

Ошибочно думать, что прокрастинатор откладывает и бездельничает, отнюдь, он может (и даже имеет тенденцию) быть в высшей̆ степени деятельным. Но он как будто в своем представлении дело уже сделал, ну или хотя бы знает, как наилучшим образом сделать. Потом обнаруживает, что воз и ныне там, и начинает закапывается в отдельных задачах, терять фокус на результате и снижать продуктивность. Что обидно действительно, так это то, что прокрастинирующий не работает в полную силу и при этом не отдыхает, так как не сделал же... Можем в целом выделить три вида прокрастинации в зависимости, что вы делаете вместо выполнения работы:

- ничего не делаете;

- делаете что-то менее важное;

- делаете что-то более важное.

Почему так происходит? Часто – это отсутствие мотивации. Что интересно – задания, требующие усилия над собой, резко ее снижают. Еще одна причина – искаженное восприятие времени: кажется, что у вас его прорва, а дедлайн уже завтра, но вы думаете, ну, все равно успею, сейчас сяду и сделаю, однако идете заниматься чем-то другим. И прокрастинаторов действительно не учит опыт, вы можете многократно попадать в неприятности из-за срыва сроков, но так и не поменять стратегию. Умом вы прекрасно понимаете, что снова будут проблемы, если не приступить к делу вовремя, только жаль, этого недостаточно. Ну, а если вы еще и в позиции "здесь и сейчас", то может оказаться, что будущие неприятности и переживания в этот момент просто перестают существовать. Прокрастинатор может часами заниматься каким-то малозначимым делом, если оно приносит малейшие положительные эмоции, а все срочное будто вытесняется из памяти. Это некая смещенная активность, которую также описали у животных. Когда животное не может выйти из неприятной ситуации или разрывается между задачами, активность смещается в сторону бесполезных занятий. В этом случае у них не получается направить энергию в конструктивное русло, и остается слить ее в неконструктивное. Жизнь человека сложнее, поэтому ваша прокрастинация связана с внутренними противоречиями между удовольствиями и достижениями, идет борьба принципов удовольствия и неудовольствия. Человеку свойственно избегать неудовольствия и он вынужден принимать принцип реальности. Но в какой-то момент жажда достижений заставляет отказываться от удовольствий, отложенный результат приносит удовлетворение, и в этот момент наслаждение выходит на первый план.

А что же ленивый? Лень – это не откладывание, а отказ от деятельности. Но с психологической точки зрения – это необычайно запутанный и разветвленный феномен снижения мотивации, ослабления воли, и его причины могут быть физиологическими (нет ресурса в результате болезни), психологическим (защита) и рациональными. Существует лень и как жизненный принцип (помните Обломова?). В чем отличие от прокрастинации – обладает поразительной способностью снижать психологическое напряжение, т.е. выполняет очень важную функцию в жизнедеятельности человека. Лень не терпит "простых и очевидных" решений и свойственна всем. Но когда наши деятельность и поведение согласованы с актуальной в данный момент потребностью, у нас не возникает никаких проблем с тем, чтобы эту деятельность осуществить: ни лени, ни скуки, ни прокрастинации, ни каких-либо других форм отстраненности и попыток отсрочить неизбежное, мы просто делаем то, что задумали. Хорошая иллюстрация: самый целеустремленный человек – тот, который хочет в туалет, и сложно представить, что он вдруг заленился и никуда не пошел. Психоаналитики склонны относить лень и скуку к особому ответу Другому, часто – Другому дискурса, к социальному конструкту. Психологи даже говорят, что лени нет, а есть усталость или состояние апатии, есть агрессия, которая может выражаться в нежелании что-то делать (отвращение к труду). А значение слова "ленивый" тоже спорно, например, это люди, которые не хотят делать что-то, что они, по нашему мнению, должны. Даже если говорим о самих себе.

Подытожим

* Откладывание вызвано погруженностью в воспоминания о прошлых достижениях и неудачах, человек под гнетом прошлого негативного опыта не верит в удачный исход новой попытки. Люди склонны задумываться о том, что скорее возможен плохой вариант развития ситуации.

* Немаловажным фактором в откладывании является и внешняя оценка качества выполненного задания, особенно, если эта оценка должна была быть объявлена публично, что еще больше повышает уровень тревоги.

* "Большие проблемы пугают. Сталкиваясь с ними, испытываешь почти физическую боль", – говорят на приеме люди. Вместо того, чтобы начать работать над большим проектом, неожиданно захватывает текущая работа. К тому же это способ ощутить собственную независимость и избежать чрезмерного контроля со стороны окружающих.

* Удивительно, страх успеха тоже вынуждает прокрастинировать: человек боится оказаться в центре внимания, занять новую социальную ступень, конкурировать с кем-либо, вызвать чью-то зависть, не "выбиваться" куда-то.

* Перфекционисты ставят себе нереально завышенную планку, и так как полностью соответствовать ей практически невозможно, продолжают улучшать результат до бесконечности, не достигая реального.

* Феномен прокрастинации можно рассматривать как два различных механизма совладания со стрессом: избегание как пассивная форма адаптационного процесса, и как одна из форм копинг-стратегий, помогающая преодолению ситуаций, вызывающих стресс.

* Прокрастинацию вызывает также отсутствие связи между работой над важными проектами и вознаграждениями, которые мы получаем при их окончании. Если вы работаете над чем-то, что в состоянии закончить в течение дня-двух, то ощущаете приятное чувство от скорого завершения задания. Если же награда где-то в неопределенном будущем – дело откладывается.

* Лень – это не откладывание, а отказ от деятельности, и иногда она нам очень важна, чтобы накопить ресурс, поразмышлять о планах, почувствовать, а чего мы действительно хотим, и, как по мне, это очень полезное состояние. Главное, уметь им управлять.