Почему женщины изменяют: 10 самых популярных причин

Бытует мнение, что мужчины, в отличии от женщин, полигамны. У них есть потребность в нескольких любовных партнерах одновременно, поскольку такова природа. Но что, если мы разрушим этот стереотип, ссылаясь на современные исследования, которые доказывают, что дамы склонны к измене не меньше, чем представители противоположного пола. И на это есть ряд причин.

Масштабный опрос провели американские социологи в 2016 году. Он показал, что девушки в возрастной группе от 18 до 29 лет в среднем изменяют так же часто, как и парни (измену совершили 10% мужчин и 11% женщин). OBOZREVATEL собрал основные причины, которые, по мнению психологов, толкают прекрасный пол "пойти налево".

Отношения уже не те

Хороший секс у пар, зачастую, бывает в первые 3-4 месяца отношений. Когда на первом месте у вас страсть, а в голове влюбленность. Все это подкрепляется на гормональном уровне. Проходит время: появляются бытовые проблемы, недосказанность и претензии друг к другу. Если партнерша начинает замечать в своем избраннике все больше недостатков, он перестает ее удовлетворять и в постели. Угасающие отношения и страсть – верный путь к женской измене.

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Пазл сексуальных темпераментов

Если этот пазл не складывается, то начинаются проблемы в интимной жизни. Желания и возможности партнеров должны совпадать. Если мужчина не может дать женщине то, чего она хочет, то она будет искать желаемое на стороне. Очень часто такая проблема появляется лишь со временем. Если изначально все было хорошо, а потом появилось неудовлетворение, то стоит поискать причину. Например, у мужчины может быть стресс из-за проблем на работе или финансовых трудностей. Диалог поможет обеим сторонам преодолеть возникшие неприятности.

Захотелось новых ощущений

Знаменитая фраза, которая обрела свою популярность не просто так. Нам всем надоедает со временем выполнять однообразную работу. Также и в отношениях. Когда женщина долго не получает новых эмоций и ощущений, она может найти их в новом партнере.

Кризис "любого" возраста

Личностный кризис может случиться и в 18, и в 30, и в 45 лет. Причин масса: проблемы на работе, разочарование в карьере и себе в целом, отсутствие развития, нехватка финансов, а иногда даже трагедия – смерть близкого человека. Женщина должна разобраться в себе, но вместо этого ей приходится оправдывать социокультурные ожидания: воспитывать детей, быть верной женой, успешной карьеристкой. И все это одновременно. Если рядом не оказывается плеча любимого человека, то находится чужое плечо. Женщина пытается понизить уровень стресса, используя свою сексуальность. В таких ситуациях важно вовремя обратиться к психологу.

Нехватка опыта

Эта причина измены особенно характерна женщинам, у которых был только один половой партнер. Они хотят исследовать свою сексуальность, поскольку это очень важно для собственного восприятия. Но как открыть для себя новые горизонты, когда тебя сковывают оковы брака или отношений? Не найдя ответа, женщины "узнают себя" в постели с другими.

"Я никому не нужна"

Когда в голове у женщины зарождается эта мысль, она хватается за любые возможности повысить низкую самооценку. Часто это удается сделать с партнером на стороне, который якобы доказывает обратное: "Ты желанна, ты все еще сексуальна".

Погружение в рутину

Нехватка эмоциональной и интимной близости чаще всего характерна для зрелых пар. Когда женщину окружают кухня, уборка, стирка и прочие "прелести" быта, а муж перестает ее воспринимать как объект сексуального желания, она убегает от рутины в "мир измены". Туда, где ее удовлетворяют и напоминают, что она по-прежнему женщина, а не домохозяйка.

Депрессия

Психологические исследования доказывают, что измены провоцируют выброс дофамина. Нехватка этого вещества может заставить человека чувствовать себя недостаточно любимым. Дофамин, вырабатываясь во время измены, улучшает психологическое состояние. Таким образом, помогает бороться с депрессией. Также работает и адреналин, который приходится испытывать женщине, скрывая свою неверность.

Око за око, зуб за зуб!

Для некоторых женщин измена – взвешенное решение, к которому она приходит, чтобы отомстить неверному партнеру. Если девушка узнает о похождениях бойфренда или уже супруга, то решается причинить ему ответную боль.

Изменяю, потому что могу

Моделируем ситуацию: женщина встретила мужчину, который ей очень понравился, между ними возникла связь, они испытали взаимное сексуальное влечение и, воспользовавшись подходящим моментам, удовлетворили его. Важно осознать, что в таком случае не стоит обманывать ни себя, ни партнера, которому вы изменили. Возможно, ваши отношения исчерпали себя.

Как видим, причин для измен немало, однако любая проблема в отношениях между мужчиной и женщиной решается с помощью конструктивного диалога и честности друг с другом. Настоящую любовь не способны сломать ни рутина, ни кризис, ни любые внешние факторы.

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