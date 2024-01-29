Будильник – незаменимый помощник в нашей повседневной жизни, особенно когда речь идет о утренних подъемах. Для многих из нас вставать с постели утром – дело непростое, и учащенный ритм современной жизни не облегчает этот процесс.

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Однак, завдяки будильнику, ми отримуємо можливість розпочати новий день вчасно і організовано. Його звуковий сигнал стає першим, що ми чуємо вранці, сигнал будильника пробуджує нас від сну. І якщо більшість людей інтуїтивно або цілком усвідомлено ставить на будильник "правильну" мелодію (з м’яким поступовим початком і середнім темпом загалом), то про помилку, про яку я розкажу вам сьогодні, знають одиниці…

Чому не можна натискати на повтор будильника

Мене звати Дарʼя Пилипенко, я сомнологиня і вже не перший рік досліджую сон. Існує вагома наукова причина, чому не слід натискати кнопку повтору, якщо спрацював будильник і ми вже прокинулися.

Але давайте поясню детальніше, про що конкретно йде мова.

Сучасні будильники на смартфоні мають функцію повторного спрацювання. По-перше, її можна увімкнути в настройках смартфону – в такому випадку сигнал буде повторюватися кожні п’ять, десять чи двадцять хвилин, поки ми – вже цілком прокинувшись – не вимкнемо будильник зовсім. По-друге, на дисплеї є кнопка повтору. Розрахована вона на людей, які думають: так, конкретно зараз я встати ще не можу, полежу трошки, буквально тридцять-сорок секунд… Друге спрацювання будильника не дасть нам запізнитися на роботу або на зустріч, але наслідки для самопочуття будуть неприємними.

Кнопка повтору, на перший погляд, може здатися непоганою ідеєю, бо дає нам ще декілька хвилин відпочинку…

Але після того, як будильник продзвенить вдруге, і нам все-таки доведеться вставати, ми будемо почуватися навіть гірше, ніж після першого спрацювання. Дуже сонними, втомленими, не готовими до нового дня, навіть трохи дезорієнтованими. І це не якийсь там непояснюваний феномен, в нього є досить конкретне обґрунтування, яке дає наука про сон – сомнологія.

Власне, в гру вступає нейробіологія.

Коли ми натискаємо кнопку повтору, ми прокидаємося, але залишаємося в ліжку, тож коли будильник вимикається, наш мозок знову засинає. Якщо ми засинаємо після пробудження, то запускаємо новий цикл сну – він триває від 90 до 110 хвилин.

Звісно, розкоші поспати півтори годинки ні в кого немає, будильник дзвенить через дев’ять чи дев’ятнадцять хвилин…

Ми вже потрапили в мінімум 75-хвилинний цикл сну, але поспали лише відсотків 5-10% з цього часу. Після повторного пробудження, як я казала вище, ми відчуваємо сильну сонливість і виснаженість, навіть якщо вночі спали добре.

Причина – входження в стан інерції сну.

Це період, коли ми після пробудження відчуваємо не підвищення тонусу, а навпаки – зниження.

Відчуття розбитості, яке виникає через повторне пробудження до закінчення циклу сну, може супроводжувати вас декілька годин – власне, на думку вчених, - не менше чотирьох годин.

Я, як сомнолог, раджу вставати після першого сигналу будильника. Навіть якщо ми відчуваємо сонливість, є багато швидких засобів прокинутися, наприклад, зайнятися ранковою гімнастикою, подихати свіжим повітрям, увімкнути музику, що подобається, або… навіть просто подивитися свіжі новини.

Пам’ятайте, що натискання кнопки повтору на будильнику не є ефективним способом отримати більше відпочинку. Якщо вам дуже важко вставати по будильнику, то на сам кінець я хочу порадити вам деякі прийому для покращення гігієни сну.

Створіть стабільний розклад сну, відведіть достатньо часу для відпочинку і спробуйте його дотримуватися. Використовуйте будильник зі звуком, який поступово зростає в гучності або має природні звуки, щоб пробудити мозок. Такий тип будильника допомагає уникнути раптового пробудження, яке може так само раптово перейти в сон. Розмістить будильник так, щоб його звук був достатньо гучним і чітким, але в той же час не знаходився поруч з ліжком. Таке розташування змусить вас встати з ліжка, щоб вимкнути його, запобігаючи спокусі продовжити спати. Забезпечте достатнє освітлення в своєму спальному приміщенні під час прокидання. Відкрийте штори або використовуйте світлову терапію, якщо необхідно. Яскраве світло допоможе зробити процес прокидання більш природним.