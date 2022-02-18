Почему изменяют женщины? Три причины

Кора Воронков
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Психология / Мнения
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Почему изменяют женщины? Три причины
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Потому, что им это нужно. Никого не оправдываю. Просто делаю свою работу. Проанализировав множество случаев, выслушав сотни историй от первого лица, я выделила несколько основных причин.

Пока расскажу о трех, с помощью Леночки. Сделаем ее собирательным образом, главным персонажем:

1. Измена из-за "кризиса женской самооценки". Леночка красива и ухожена. Но в 45 лет происходит с ней первая волна климакса и она грустит. Муж любящий, но не по комплиментам: "снимай трусы Манюня, повеселимся". Леночка спасает самооценку и восстанавливает сексуальность на стороне.

Женщине крайне нужен партнер, "как зеркало" для того, чтобы дать обратную связь о том, что она прекрасна, красива, сексуальна. Если он этого не сделает, она будет это 100% искать на стороне. Вопрос, в какой форме? Собирать лайки? Флиртовать? Или заводить роман.

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2. Измена из-за "одиночества в паре". Леночка умница, мама заботливая и хозяюшка. Муж у нее тоже чудесный, но живет как будто на другой планете. Спроси его, как дела у Леночки? Что Леночка любит? Пожмет широкими плечами, но не ответит. Леночка нашла поддержку и тепло на стороне.

А было ж время. Леночка и муж познакомились и счастливы до невозможности. У них булькает пузыриками душа на огне энергии новых отношений. Потом рождается ребенок. Всё еще в восторге друг от друга. Проходит месяц и вдруг, те кто окружали Леночку, растворяются. Бессонные ночи – на Леночке и все остальное, включая заботу о супруге. Который вроде бы и рядом, но уже его меньше прет от родительства и у него снова есть его дела, хобби, работа. И пропасть между ними растет. У Леночки начинается депрессия, которая мало кого волнует. И как результат: эмпатия на стороне – в обмен за секс.

3. Измена из-за "отсутствия химии".

Леночка молода, ей под 50. Вышла замуж и никогда ничего, особенного там не было. Муж – холоден телом и ногами. В постели все без изысков надцать лет. А тут.. запахло другим. Химия. И потеряла Леночка голову. На нее упал оргазм. Леночка начала счастье чувствовать, в каждой клеточке.

Для женщины сексуальное удовлетворение является одним из механизмов выживания. Регулярные правильные оргазмы (запускающие гормональную деятельность) положительно влияют на женское физическое и психическое здоровье. Мужчины знают, что их женщинам чего то не хватает, но "закрывают" глаза. Особенно те, которые решили остаться там, где есть и не меняться. Они даже радуются тихонечко: "красивая, ухоженная и многого не требует". Понятно, что это до того, как все станет явно. Но пока не точно, радуются тому, что есть, и прячут голову в песок.

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Источник:Facebook Коры Воронковой
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