День Святого Валентина – это отличный повод показать свой новый образ. Но призываю вас выбирать на свидание одежду, которая сбалансирована и соответствует вашему стилю. Не следует внезапно менять вид или экспериментировать с ним. Ваша задача на День всех влюбленных подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать наряд, чтобы выглядеть в самом лучшем свете.

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Якщо вам зручніше в штанах, немає необхідності поспішати в магазин за новою сукнею. Дамам, які звикли до бізнес-стилю, не варто вибирати занадто відвертий одяг. При підготовці до побачення важливо ретельно переглянути ваш гардероб і обрати підходящі образи і я, стилістка і fashion-експертка Анна Романько, допоможу вам з цим.

Головні принципи

Стилісти давно розробили універсальну формулу для правильного вибору одягу, яка складається з трьох питань: "Куди" + "Коли" + "з Ким". Відповіді на ці питання допомагають зрозуміти, який варіант буде найбільш вдалим.

"Куди" — це частина формули, що вказує на загальний контекст. Для вечері в ресторані оберіть щось елегантне, для зустрічі у кафе після роботи ідеально підійде діловий костюм, а для побачення у парку атракціонів – активного відпочинку – підійде зручний, спортивний, неформальний одяг.

"Коли" — це додаткова важлива деталь, яка допомагає жінці уникнути неприємностей та допомогти чоловікові не мерзнути, віддаючи леді свою куртку. При виборі одягу на побачення важливо врахувати його сумісність з верхнім одягом.

Восени, взимку та навесні це особливо актуально.

"З Ким" — останній акорд, який допомагає знайти ідеальний образ серед раніше відібраних. Коли дівчина готується на побачення з хлопцем, вона вже має уявлення про те, кого вона хоче вразити. Саме ці знання важливі зараз. Якщо ваш обранець у повсякденному житті віддає перевагу стриманому одягу, то я раджу зупинитися на консервативному образі. Якщо чоловіку до вподоби спортивний стиль, то це може бути сигналом, що краще обрати зручний одяг для побачення з ним.

Кіно/ресторан

Класичний варіант для побачень, який завжди актуальний!

Не думайте, що це застарілий сценарій: коли ви востаннє були разом у кіно? Для багатьох пар це вже справжня екзотика.

Щодо наряду, дотримуйтеся простого правила: одягайте те, в якому ви почуваєтеся справжньою собою! Це може бути строгий костюм або жіночний трикотаж – те, що підходить вам.

Театр

Театр залишається популярним романтичним місцем для проведення часу разом, особливо якщо вирушаєте на захопливу виставу чи мюзикл. Зараз в театрі вже нікого не здивуєш джинсами, кросівками, а влітку – шортиками. Але я раджу неформальний стиль залишити для посиденьок з друзями, а зі своїм кавалером все-таки піти в театр "при повному параді".

Зимова казка

Якщо ваш варіант, це заміський будинок, теплий камін, краєвид на засніжений ліс і чашка ароматного какао в руках…

Я можу порадити затишний трикотаж у світлих відтінках.

Катання на ковзанах

Таке надзвичайно романтичне заняття.

Тільки уявіть, світлі вогники, чарівна музика, швидкість, флірт на льоду, глінтвейн у перервах — все це надає побаченню атмосферу, схожу на кадри з фільму. Вибирайте зручний і стильний одяг: яскравий спортивний костюм, коротка куртка, яка не обмежує рухів, та теплий головний убір підійдуть! В теплих регіонах можете обрати теплі колготи та коротку спідницю для елегантного вигляду. Щодо рукавичок, можна не перейматися — нехай кохана людина зігріває вас!

Танці

Якщо відвідування нічного клубу не ваше, запишіться на парний майстер-клас з танцю, наприклад, танго.

Цей урок, безсумнівно, відкриє нові грані ваших відносин. Найкращий вибір одягу для побачення — безперечно, елегантна сукня, яка підкреслює кожен ваш жіночний рух.