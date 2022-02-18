Можно смело сказать, что от тревоги последнего времени, связанной с риском войны, нас спасают коты. Не только потому, что они нежно мурлыкают под боком и согревают нас своим теплом, но и потому, что их никак нельзя бросить, а защищать, как членов семьи. Поэтому в соцсетях появилось огромное количество шуток (а юмор - это зрелая психическая защита), веселых картинок, таких успокоительных и забавных историй, связанных с темой котиков, что они умилили ленты сообщений, изобилующие страхом и паникой.

К тому же вчера был очередной день кота, и как тут о них не поговорить. Кстати, коты об этом не знают. Как о своем дне, так и нашей тревоге. Они вообще не умеют читать наши мысли, радоваться или обижаться. Сейчас я рискую встретить яростный протест: ну, говорите, что точно знаете, что ваша кошка прекрасно вас понимает! Однако, мое общение с зоопсихологами ( у самой две кошки!) говорит об обратном. И, если честно, то лучше прислушаться к их мнениям, чтобы правильно интерпретировать поведение любимцев, а не очеловечивать их жесты, позы и мяуканье.

Людям вообще присуще магическое мышление, они готовы приписывать одушевленным и неодушевленным предметам такие качества, которыми они сами обладают. Что касается котов, то тут вообще есть, где разгуляться фантазии: и мистика (черные коты прекрасные в этом смысле герои), и месть (пописать в тапки за то, что кинули в них тапком), и благодарность взятых из приюта (ах, у них такой взгляд и лапками обнимают), и все остальное, чего у животных нет, но нам хотелось бы, чтобы было. Вот пример: вы какое-то время отсутствовали, кот был на попечении других людей. Возвращаетесь, а он в угол забился, не смотрит на вас, не выходит навстречу. Вы мучаетесь: ой, обиделся, что нас не было, думал, что его предали, бедняжка, кис-кис, мой хороший. Или вы отругали кошку за перевернутый цветочный горшок или за то, что сходила в туалет под диван, и она поворачивается к вам задом или прячется, грустит, не ест. Кажется, всем своим видом животные показывают, что глубоко обижены или умирали от тоски! И мы пытаемся загладить в прямом смысле вину и дать что-то вкусное. Так ли это? И что происходит на самом деле?

Когда мы смотрим на кота (или собаку, другое животное), то будто отмечаем, что их поведение похоже на наше, человеческое. Вот вы наказали любимца за то, что догрыз подлокотник дивана, теперь он не желает общаться, свернулся, прижал уши, потупил взгляд. И тут есть важная штука: чтобы обижаться, испытывать вину, мстить и так далее, требуется абстрактное мышление, которое и у детей не сразу бывает, развивается годам к трем. То есть, формируется способность к обобщению и дифференциации, понимание умозрительных концепций, таких, например, как радость, гордость, стыд, вина, мораль, любовь, свобода. Поэтому мы можем вербально и невербально общаться, писать и читать, понимать вчера, сегодня, завтра, то есть, прошлое, настоящее и будущее, а также мечтать, вспоминать, рассматривать конкретные предметы и общие категории, видеть связи между знаками, фактами, объектами.

Например, когда болит голова, мы принимаем таблетку, так как знаем, что это надо сделать быстро, иначе может состояние ухудшиться. Животные так не могут. Они будут просто демонстрировать, что им плохо: голову уткнут в стену, забьются в темный угол и тд. Ученые давно исследуют феномен мышления у животных, и доказано, что отдельные признаки абстрактного мышления есть лишь у человекообразных обезьян.

Они даже могут выучить язык жестов. С собаками спорно, хотя иногда они способны узнавать на фотографиях представителей своего вида и объединять их в группу, к какой бы породе те не принадлежали. Это говорит о некоем умении обобщать. Но до сих пор до конца не ясно, как собаки это делают, то ли благодаря признакам абстрактного мышления, то ли они нашли способ получить награду за выполненное задание.

Вернемся к котам. Коты не продемонстрировали мыслительных признаков, но тогда почему мы думаем, что они обижаются? Вот как и зачем обижаемся мы. Это не самостоятельная эмоция, поэтому мы страдаем, долго прокручиваем ситуацию, она остается в памяти. Если это кот, то он должен знать, что хозяева уехали, но вернутся, а он тут грустит с соседкой, и как приедут, покажет им, как печален был, и накажет их своим безразличием! Смешно, правда? Это слишком сложная конструкция для существ, лишенных абстрактного мышления. Но правда есть в языке тела животных. С помощью этого языка, то есть знаков, они друг другу и нам посылают сигналы. Только читаем мы их неправильно.

Если вы видите "обиженного" кота, то скорее он просит не трогать его и не проявлять агрессию, избегает визуального и физического контакта. Опасность в том, что если вы будете думать, что кот обиделся, и потому весь день сидит за диваном и не ест, то это плохо. Кот, скорее, болен. Пока вы будете приписывать коту или кошке человеческие эмоции, обижаться или считать, что животное с вами иначе стало общаться, то есть, не переставая, мяукать, значит, любить, а проблема может оказаться совсем другой, со здоровьем. И это очень опасно. Потому что многие поведенческие признаки (стресс, боль, испуг) указывают на плохое самочувствие любимцев. Хозяину, который очеловечивает кота, может быть потом больно от того, что поздно он разобрался с кошачьей природой.

Поэтому вы, конечно же, можете переписать хату на кота, но ради блага своих любимцев постарайтесь сменить убеждения, что животные демонстрируют вам эмоции и мышление. Это у нас остались следы от времен первобытных, от тотемов. А сейчас, если что-то не так с его поведением - тащите любимца в клинику. И еще: проанализируйте, как вы общаетесь с животным, может, вы думаете, что это игра, тискаете и бесконечно гладите кота, дети его тягают по полу, как тряпочку, а это вынуждает животное все время просить вас не проявлять агрессию, кот показывает, что в стрессе. И как тут не вспомнить крылатую фразу Сент-Экзюпери, что мы в ответе за тех, кого приручили. В ответе - это быть бережным и внимательным к своему любимому питомцу. Тем более, что они действительно нас спасают от плохого настроения, тревоги, паники, просто потому что они есть, милые, нежные, теплые и мурлыкающие.