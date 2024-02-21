'Не спрашивайте!' Психолог из 'Холостяка' и 'Таємниць ДНК' дала советы, как вести себя с мужем, вернувшимся с войны

Семейный психолог, известный участием во многих шоу канала СТБ, Светлана Арефния поделилась советами, как помочь привыкнуть к гражданской жизни вернувшимся с фронта людям, чтобы не навредить ни им, ни отношениям. Прежде всего нельзя допрашивать о событиях в зоне боевых действий. По словам психолога, это нанесет еще больший вред психическому состоянию.

В интервью Славе Демину в проекте "Слава +" на YouTube Светлана Арефния пояснила, что в идеале работу со специалистами должны проводить и военные, для которых это будет лечением, и их семьи. В частности, не стоит бояться психической реабилитации – только так можно полноценно адаптировать военную к относительно спокойной жизни.

"Здесь есть две стороны. Первое – всем военным, которые возвращаются с фронта, нужно проходить реабилитацию. И сейчас развивается реабилитация, как мультидисциплинарная: не только психолог, не только психотерапевт, но и социолог, психиатр, невролог... Есть очень много специалистов, которые занимаются адаптацией военного к мирной жизни и это главное. Второе – работа с семьями военных. Существует очень много проектов и центров, обучающих семьи, как вести себя с военным, потому что там есть много рекомендаций, которые нужно придерживаться", – объяснила психолог.

Она также предоставила три совета, которых нужно придерживаться, если нет возможности посещать специалистов, а помочь мужу "вернуться к реальности" нужно. Самым главным из них есть жестокий контроль над вопросами о службе.

1. Не спрашивать военного о том, что происходило на фронте

"Если вам не рассказывают, если не делятся эмоциями, не надо извлекать, не надо упрекать, не надо заставлять военного рассказывать, что там было. Потому что он как-то контейнировал эти переживания, он как-то учился с ними жить за это время, он научился справляться с этими переживаниями. Любое ковыряние этих процессов может быть только под наблюдением специалиста", – сообщила Арефния.

2. Наблюдать за поведением человека

"Наблюдайте, как она адаптируется, максимально создавая комфортные условия. Это не говорит о том [нужно делать все, как хочет военный]. Дайте человеку время адаптироваться. Не спрашивайте, не жмите, а просто понаблюдайте, что человек делает, как он адаптируется, что он просит. Прислушайтесь к этому в первые моменты", – добавила она.

3. Размышления о будущем и приятных воспоминаниях

"Если вы поняли, что человек более или менее адаптировался, что он в принципе ест, не плачет, не кричит, не прячется, не закрывает шторы, не дергается ночью, то есть все в порядке и нет проявлений болезни, тогда вы уже можете возвращаться к приятным воспоминаниям. И от этого опрокидывать мостик на мечты", – объяснила психолог о последнем этапе "домашней" реабилитации.

Светлана Арефния также отметила, что невосприятие гражданской жизни у военного происходит из-за утраты смысла жизни в спокойной среде. Поэтому многие воины "мечтают" о возвращении на фронт к собратьям.

"Поэтому, если вы начинаете организовывать его жизнь так, что он может адаптироваться, как-то приобщайте его к какой-то деятельности. Вы начинаете мечтать "вот закончится война и мы с тобой поедем..." Вы находите общие дела, приобщаете к какому-то простому делу и он начинает чувствовать себя нужным здесь и сейчас", – рассказала она.

Впрочем, не стоит забывать, что по возвращении из зоны боевых действий муж может быть совсем иным: некоторым более черствее, некоторым равнодушным, но точно не таким, каким была раньше в гражданской жизни.

"Это первое с чем сталкивается женщина и с чем ей нужно смириться. Это уже другой человек и поэтому попробуйте знакомиться с этим человеком заново. И стопроцентно здесь нужно набраться терпения. Надо находить новые черты. Не давить, не спешить, не винить", – поделилась Арефния.

Ранее OBOZ.UA писал о еще нескольких советах от ветерана войны, которые нужно придерживаться, чтобы уберечь отношения с близким человеком. Интерес военным все же важен, но стоит обходить тему событий на фронте, а обсуждать саму личность.

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