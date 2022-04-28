'Надо жить!': Алан Бадоев дал советы украинцам, которых съедает чувство вины во время войны

Известный украинский кинорежиссер и клипмейкер Алан Бадоев поделился с украинцами советами, как бороться с чувством вины во время войны. По его словам, он сам на определенное время "превратился в камень", у которого отключились привычные эмоции, но осталось чувство вины.

"Постоянное чувство вины за каждого погибшего! Невозможно простить себе улыбку, ведь именно в этот момент где-то совсем близко война убивает ещё одного человека, кого-то насилуют, чей-то ребёнок остаётся сиротой", – написал Бадоев на своей странице в Instagram.

В определенный момент кинорежиссер нашел выход из этого состояния. Он решил рассказать, что помогло именно ему.

"Во-первых, где бы вы ни были вспомните, что каждый день – это и есть день вашей жизни. Не позволяйте его украсть у вас. Вспомните, кто вы, в чем ваша сила и начинайте ее применять", – настаивает Бадоев.

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Звезда отметил, что сейчас многие не могут работать, как до полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако в данное время следует искать более полезные формы применения своих талантов.

"Работа очень важна для нашей победы, это поддержка себя, поддержка армии, основа экономики страны. Откройте в себе новое и направьте в нужное русло", – советует клипмейкер.

Бадоев также предлагает уделять время самосовершенствованию посредством, например, изучения новых языков.

"Не склеивайте осколки старого себя, придумайте новое и соберите этот пазл. Скажу сразу – это сложно. Делайте хоть по одному делу в день, но делайте. Короткие цели это спасение. Помните, наша сила в дееспособности и максимальной гибкости. Чтобы быть полезным стране, нужно быть, а не существовать", – пишет он.

Кинорежиссер указал, что сила украинцев состоит прежде всего в невероятном умении жить.

"Заполняйте себя целью, задачей, новыми знаниями. Масштабируйте свои таланты! Сейчас время, когда каждый украинец нужен своей стране как никогда. Уходите из соц сетей! Чтобы знать, что происходит, достаточно посмотреть речь нашего президента. Если у вас есть дети, думайте о них. Каждый день лечите их жизнью и своим примером. В будущем они сделают нашу страну прекрасной, но вы должны сберечь их психику, восстановить ее. Помните, ваша жизнь – это жизнь нашей страны, нашей армии, нашего наследия. Мы победим, но нужно для начала победить себя и жить!", – резюмировал Бадоев.

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