Мысли материальны. Что такое Закон притяжения и как достичь любой цели

Наверняка все слышали о Законе притяжения, который помогает достичь желаемого. Однако воспользоваться им могут немногие. Так как не до конца понимают его суть.

Издание Мarie Сlaire пишет, что Закон притяжения – это философия, которая базируется на позитивном мышлении, утверждая, что оно приносит желанные изменения в жизни. Данная духовная практика была описана еще в 2006 году в фильме "Секрет" и одноименной книге.

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Также ее объясняет тренер по расширенному Закону притяжения Кэролайн Беннетт.

"Он работает по основному принципу: „подобное притягивает подобное" и „то, о чем вы думаете, сбудется". Возможно, вы слышали много других фраз, описывающих ту же концепцию, таких как „мысли материальны", „просите, верьте, получайте" и „то, что человек может представить, он может достичь". По сути, Закон притяжения гласит, что у нас есть возможность привлекать в свою жизнь то, на чем мы сосредоточены", – говорит эксперт.

Ключ к успеху с Законом притяжения, по ее словам, это умение использовать его как преднамеренного творца. Беннетт описала пять шагов для того, чтобы ознакомиться с практикой и начать достигать желаемого.

Поймите свою внутреннюю силу. Человек должен чувствовать свою силу. Тут важно признать, что вы – уверенное и творческое существо с экстраординарными способностями создавать желаемую жизнь. Прежде чем стать художником своей мечты и судьбы, важно поверить в собственные силы.

Будьте готовы измениться. Человек никогда не получит новое, если будет делать все по-прежнему. Важно изменить себя и свои занятия. Для этого стоит описать подробную картинку и следовать ей, не теряя времени.

Научитесь концентрироваться на желаемом. Конечная цель мечты должна всегда быть в уме. На деле же стоит проделывать конкретные шаги для ее реализации. Важно продумать детальный план, чтобы по нему двигаться.

Перезагрузитесь. Если вы уже точно знаете, чего хотите, то должны рассмотреть окончательное видение в той или иной ситуации. Также тренер рекомендует активировать свои пять чувств и осознать их. Так как человеческое подсознание не знает, что реально, а что нет. В этом и заключается сила техники визуализации.

"Впитывая образы желаемых сценариев, вы активируете Закон притяжения. С этого момента вы должны начать замечать возможности, которые помогут воплотить в жизнь вашу визуализацию, и будете на правильном пути", – советует эксперт.

Замечайте знаки. Постоянные мысли об одном и том же – это сигналы готовности к реальным действиям.Таким образом вселенная подсказывает, в чем мы нуждаемся. Также это могут быть дружеские советы, комментарии незнакомцев или песня на радио.

"Если вы слышите что-то три раза, обязательно следуйте этому! Это универсальное руководство – Закон притяжения активирован, и вы на пути к достижению того, чего действительно хотите в жизни", – заключила Беннетт.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пять шагов для того, чтобы научиться строить планы, которые будут легко воплощаться в реальность.