Мысли материальны. Что такое Закон притяжения и как достичь любой цели

Ульяна Виноградова
Психология
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Мысли материальны. Что такое Закон притяжения и как достичь любой цели

Наверняка все слышали о Законе притяжения, который помогает достичь желаемого. Однако воспользоваться им могут немногие. Так как не до конца понимают его суть.

Издание Мarie Сlaire пишет, что Закон притяжения – это философия, которая базируется на позитивном мышлении, утверждая, что оно приносит желанные изменения в жизни. Данная духовная практика была описана еще в 2006 году в фильме "Секрет" и одноименной книге.

Необходимо ощущать свои желания всеми чувствами.
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Также ее объясняет тренер по расширенному Закону притяжения Кэролайн Беннетт.

"Он работает по основному принципу: „подобное притягивает подобное" и „то, о чем вы думаете, сбудется". Возможно, вы слышали много других фраз, описывающих ту же концепцию, таких как „мысли материальны", „просите, верьте, получайте" и „то, что человек может представить, он может достичь". По сути, Закон притяжения гласит, что у нас есть возможность привлекать в свою жизнь то, на чем мы сосредоточены", – говорит эксперт.

Ключ к успеху с Законом притяжения, по ее словам, это умение использовать его как преднамеренного творца. Беннетт описала пять шагов для того, чтобы ознакомиться с практикой и начать достигать желаемого.

Если вы подумали об одном и том же трижды - это знак вселенной.

Поймите свою внутреннюю силу. Человек должен чувствовать свою силу. Тут важно признать, что вы – уверенное и творческое существо с экстраординарными способностями создавать желаемую жизнь. Прежде чем стать художником своей мечты и судьбы, важно поверить в собственные силы.

Будьте готовы измениться. Человек никогда не получит новое, если будет делать все по-прежнему. Важно изменить себя и свои занятия. Для этого стоит описать подробную картинку и следовать ей, не теряя времени.

Научитесь концентрироваться на желаемом. Конечная цель мечты должна всегда быть в уме. На деле же стоит проделывать конкретные шаги для ее реализации. Важно продумать детальный план, чтобы по нему двигаться.

Стоит создать подробный план для реализации цели.

Перезагрузитесь. Если вы уже точно знаете, чего хотите, то должны рассмотреть окончательное видение в той или иной ситуации. Также тренер рекомендует активировать свои пять чувств и осознать их. Так как человеческое подсознание не знает, что реально, а что нет. В этом и заключается сила техники визуализации.

"Впитывая образы желаемых сценариев, вы активируете Закон притяжения. С этого момента вы должны начать замечать возможности, которые помогут воплотить в жизнь вашу визуализацию, и будете на правильном пути", – советует эксперт.

Важно осознать то, чего вы хотите на самом деле.

Замечайте знаки. Постоянные мысли об одном и том же – это сигналы готовности к реальным действиям.Таким образом вселенная подсказывает, в чем мы нуждаемся. Также это могут быть дружеские советы, комментарии незнакомцев или песня на радио.

"Если вы слышите что-то три раза, обязательно следуйте этому! Это универсальное руководство – Закон притяжения активирован, и вы на пути к достижению того, чего действительно хотите в жизни", – заключила Беннетт.

Подсознание не различает, где мысли, а где реальность.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пять шагов для того, чтобы научиться строить планы, которые будут легко воплощаться в реальность.

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