Блог | Можно ли ругаться при детях?
В семейной психологии существует два типа брачных ссор: разрушительные и конструктивные.
Дети, которые сталкиваются с деструктивными конфликтами, характеризующимися угрозами, физической силой, оскорбительными выражениями и демонстративным поведением, склонны к развитию депрессии, тревожности, агрессии и нарушению дисциплины и социальных норм. В то время как дети, с самого раннего детства видящие, как родители конструктивно спорят, развивают независимое суждение, толерантность, избегают стереотипного мышления и подчинения, а также проявляют просоциальное поведение, такие как дружелюбие, общительность, умение работать в команде и помогать другим.
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Як сперечатися у присутності дітей?
Щоб навчитися сперечатися в присутності дітей, можна визнати допустимість подружніх суперечок і не приховувати від дітей факт, що іноді ви не згодні один з одним і сперечаєтеся. Крім того, можна намагатися вибирати більш адекватні вирази, уникати криків, матюків і кидання предметів.
Не варто втягувати дитину в сварку, не змушувати його вибирати сторону або питати, кого він більше любить або з ким згоден.
Якщо ви розумієте, що вам важко стримуватися, спробуйте сказати спокійним тоном: "Я не хочу продовжувати цю суперечку зараз, давай обговоримо пізніше", і відновити розмову, коли будете впевнені, що дитина знаходиться в безпеці і не бачить або не чує вас.
Для того, щоб перетворити звичайні подружні суперечки в конструктивні дискусії, можна дотримуватися чотирьох правил:
– Розглядайте зіткнення як дискусію, а не як відкритий конфлікт.
– Сперечайтеся так, ніби ви праві, але слухайте, як ніби ви помиляєтеся.
– Постарайтеся інтерпретувати точку зору чоловіка з максимальною повагою.
– Визнайте моменти, коли ви згодні з протилежною стороною.
Дотримання цих правил допоможе вам і вашому партнеру перетворити суперечки на взаєморозуміння і можливість побудувати більш гармонійні відносини.
Важливо пам'ятати, що суперечки в сім'ї неминучі і те, як ви їх ведете, має величезне значення для розвитку ваших дітей.
P.S. А ваші батьки лаялись при вас? Як ви відчували себе при цьому?