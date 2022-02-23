Метод Фейнмана. Четыре шага, как выучить что угодно раз и навсегда

Всемирно известный физик Ричард Фейнман разработал собственный простой способ усвоения материала, который позволяет выучить все что угодно и никогда это не забывать. Техника заключается в сборе как можно большего количества информации и исследовании ее.

Как говорится на сайте Университета Колорадо, метод глубокого изучения и усвоения тем состоит из четырех шагов. А именно – изучения для себя, обучения других, заполнения пробелов в новом навыке и упрощении.

Шаг 1 – Изучение

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Все, что вам нужно сделать, это выбрать тему и начать ее изучение. Просто запишите все, что вы знаете об этом навыке, на листе бумаги. Попробуйте разбить его на основные компоненты и понять его в целом.

Шаг 2 – Научите

Как только вы полностью изучите тему, приступайте к шагу 2. Это можно сделать даже для воображаемой аудитории. Важно объяснить цель и основные стратегии.

Шаг 3 – Заполните пробелы

Это возвращение к учебе, но с усиленным вниманием к непонятным вещам. Суть – устранить недостатки и превратить их в сильные стороны.

Шаг 4 – Упростите

На данном этапе важно избавиться от лишнего и объяснить что-то настолько ясно, чтобы его могли понять даже маленькие дети с ограниченным словарным запасом. Это прольет свет на то, как различные элементы соединяются вместе. Важно разложить все на простейшие формы, и выразить кратко и ясно.

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