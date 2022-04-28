Марченко и Медведчук употребляли наркотики: психолог назвала момент на видео, который их обоих сдал

Известная украинская психолог Наталья Холоденко убеждена, что телеведущая Оксана Марченко и ее муж депутат-оппозиционер Виктор Медведчук, ранее задержанный СБУ, употребляют наркотики. По мнению эксперта, на это указывает неспособность произносить слова.

"Они не могут произнести слова. У них, как у старичков нет зубов и они не могут произнести. Это признак наркоты", – сказала Холоденко во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Психологиня отметила, что проблема с произношением слов наблюдается и у Марченко, и у Медведчука.

"Наркота, которую они принимали систематически. Причем, серьезная, на высоком уровне", – подчеркнула она.

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Психолог также пошутила о заметно изменившемся лице Марченко и неудачной пластике.

"Пластический хирург был патриотом Украины, все пошло не по схеме", – отметила Холодекно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, психотерапевт Елена Щербань проанализировала мимику и жесты Марченко на ее видеообращениях. Экспертша уверена, что известная коллаборантка сдерживает агрессию и злобу, однако уверенности в ней практически не осталось.