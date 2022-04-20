Марченко 'выдали' глаза, челюсти и плечи. Психолог расшифровала язык тела жены Медведчука

Психотерапевт Алена Щербань проанализировала мимику и жесты украинской телеведущей Оксаны Марченко на ее видеообращениях к мировым лидерам с просьбой помочь в освобождении ее супруга, депутата-оппозиционера Виктора Медведчука, которого ранее задержала СБУ. Эксперт уверена, что известная коллаборантка сдерживает агрессию и злость, однако уверенности в ней практически не осталось.

Об этом свидетельствуют голос, сжатые челюсти, закатывание глаз, плечи и осанка Марченко. Своими наблюдениями психолог поделилась с изданием Viva.

Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, по мнению Алены Щербань, жена Медведчука записывала в состоянии тотального ужаса и шока. Ситуация с задержанием мужа явно стала для "паломницы" большой неожиданностью. Впрочем, Марченко старалась всем видом показать, что это не так. Мимика коллаборантки говорит о том, что она очень злиться на украинского гаранта, а регулярное закатывание глаз – о несогласии и желании продемонстрировать мнимую сдержанность.

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"Ее речь отрывочна и где-то даже звонкая, но при этом произнося свое обращение, она очень сжимает челюсти, что указывает на сдерживаемую злость и агрессию... Нельзя не заметить, как она часто закатывает глаза, что не характерно для ее обычной мимики. Это выдает его эмоции – несогласия или временной уступки. Интересно, что закат глаз вверх встречается у подростков, особенно у девушек. Таким образом, они пытаются сохранить эмоциональное равновесие в тот момент, когда все происходящее вокруг вызывает у них бурю эмоций. Закатывание глаз указывает на скрытую агрессию, сильное стремление защититься и сохранить воображаемое спокойствие", – прокомментировала психотерапевт.

Щербань добавляет, что "выдает" неуверенность Марченко и ее положение тела.

"Плечи и осанка говорят о том, что ее уверенности в себе практически не осталось. Вербально и невербально она показывает, что в ее жизни произошли изменения, которые вскоре заставят ее искать новые опоры", – подчеркнула специалистка.

Обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану заметно отличается от предыдущего. Марченко уже не закатывает глаза и не сжимает челюсти от злости. Она предстала перед другим главой государства более сдержанной и спокойной, однако это не говорит об отсутствии эмоций. Чтобы их скрыть, одна рука жены Медведчука придерживала другую руку.

Как Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снял уморительную пародию на телеведущую Оксану Марченко. Юморист пофантазировал, в каких образах и с какой речью "паломница" предстала бы перед другими лидерами: Лукашенко, Дарт Вейдером и даже президентом Троещины.