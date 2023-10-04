Конфликты в паре: что за упражнение 'Молоко', которое поможет мужчинам и женщинам понять друг друга

Упражнение "молоко" поможет понять, насколько в паре разные взгляды на вещи. Это может вызвать конфликты и недоразумения, однако благодаря общей практике вы сможете посмотреть на мир с точки зрения партнера.

Рекомендациями поделился украинский телеведущий и психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram. Для упражнения вам понадобится 2 листа бумаги – один вам, а второй вашей половинке.

Сверху обоих следует написать "Молоко". А дальше каждый, не проговаривая вслух и не показывая другому, должен написать десять ассоциаций к этому простому слову. После того, как каждый завершит написание, нужно показать слова друг другу и посчитать количество одинаковых ассоциаций. "Как правило, получается не более 5-6 совпадений. То есть на 50% у вас с мужем разное восприятие такого простого, понятного и известного с детства слова", – пишет психолог.

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Дмитрий Карпачев предлагает представить, сколько же будет совпадений, если вместо "молока" написать такие понятия, как любовь, забота и внимание. К примеру, "забота" у вас может ассоциироваться с объятиями, подарками, помощью в домашних делах. А для вашего партнера это может означать материальное обеспечение семьи и физическую защиту. То есть когда ваша половинка, например зарабатывает деньги, и выражает этим заботу, то вы все равно чувствуете, что вам ее недостаточно. Это работает в обе стороны. В результате недоразумения у супружеской пары могут возникать разочарования, обиды и ухудшение отношений.

Чтобы избежать этого, психолог рекомендует рассказать друг другу, что вы подразумеваете под важными понятиями. Сделать это следует максимально подробно. "Да "разночтений" станет меньше, станет меньше количество неоправданных ожиданий и разочарований в паре!, – пишет Дмитрий Карпачев, – Любить – значит не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном направлении".

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