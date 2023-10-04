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Конфликты в паре: что за упражнение "Молоко", которое поможет мужчинам и женщинам понять друг друга

Карина Вишнякова
Психология
2 минуты
177
Конфликты в паре: что за упражнение 'Молоко', которое поможет мужчинам и женщинам понять друг друга

Упражнение "молоко" поможет понять, насколько в паре разные взгляды на вещи. Это может вызвать конфликты и недоразумения, однако благодаря общей практике вы сможете посмотреть на мир с точки зрения партнера.

Рекомендациями поделился украинский телеведущий и психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram. Для упражнения вам понадобится 2 листа бумаги – один вам, а второй вашей половинке.

Конфликты в паре: что за упражнение "Молоко", которое поможет мужчинам и женщинам понять друг друга

Сверху обоих следует написать "Молоко". А дальше каждый, не проговаривая вслух и не показывая другому, должен написать десять ассоциаций к этому простому слову. После того, как каждый завершит написание, нужно показать слова друг другу и посчитать количество одинаковых ассоциаций. "Как правило, получается не более 5-6 совпадений. То есть на 50% у вас с мужем разное восприятие такого простого, понятного и известного с детства слова", – пишет психолог.

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Дмитрий Карпачев предлагает представить, сколько же будет совпадений, если вместо "молока" написать такие понятия, как любовь, забота и внимание. К примеру, "забота" у вас может ассоциироваться с объятиями, подарками, помощью в домашних делах. А для вашего партнера это может означать материальное обеспечение семьи и физическую защиту. То есть когда ваша половинка, например зарабатывает деньги, и выражает этим заботу, то вы все равно чувствуете, что вам ее недостаточно. Это работает в обе стороны. В результате недоразумения у супружеской пары могут возникать разочарования, обиды и ухудшение отношений.

Конфликты в паре: что за упражнение "Молоко", которое поможет мужчинам и женщинам понять друг друга

Чтобы избежать этого, психолог рекомендует рассказать друг другу, что вы подразумеваете под важными понятиями. Сделать это следует максимально подробно. "Да "разночтений" станет меньше, станет меньше количество неоправданных ожиданий и разочарований в паре!, – пишет Дмитрий Карпачев, – Любить – значит не смотреть друг на друга, а вместе смотреть на мир в одном направлении".

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