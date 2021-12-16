Она пришла на прием с жалобой на панические атаки, которые накрывают, если близкие не вовремя приходят домой, если дочь не рассказывает, как дела в школе и с кем она дружит, а сын-подросток отталкивает, когда ей хочется двухметрового парня обнять, и ей совсем нормально заходить в ванную, когда они моются: "Я ж отворачиваюсь!"

Или когда муж уезжает в командировку, злится: "Он там точно пьет с друзьями, и они снимают проституток!"и названивает ему ночью, прислушиваясь к шумам в трубке. На мужа она жалуется своим родителям и его матери, а когда тот "провинился", позорит перед дочерью. Дочь пытается объяснить, что ей иногда нужно побыть в комнате самой, но мать требует оставлять дверь открытой, и может входить туда, когда захочет: "Это ж моя квартира, купит свою - будет закрываться!" И это вовсе не единичная история, иногда даже мне становится жутковато, как, например, в ситуации с парнем, который недоумевает: почему мать в его комнате установила видеокамеру? А на мой вопрос к матери: "Что вы хотете увидеть, как ваш сын-подросток мастурбирует?", отвечает: "И что, мы ж семья, мы одно целое, у нас нет секретов!" А сын добавляет: "Понятно теперь, почему ты дома передо мной ходишь голая..." Несмотря на эмоции, которые вызывают подобные ситуации, все это, на самом деле, о любви. И как часто она оказывается вот такой "безграничной"!

Видео дня

У многих моих анализантов в процессе работы обнаруживается один очень важный вопрос: как же я не видел(а), не замечал(а), что не могу сказать кому-то "нет", как же сложно отказать родителям, детям, коллегам, партнерам, мужу/жене, и я вынужден(а) делать то, что не хочу, но все же делаю, что хотят другие. Ну, а если не сделаю, то испытываю чувство вины, стыд, страх, боюсь быть недостаточно хорошим в представлении тех, кого люблю, или кто мне важен. У человека, выросшего в семье, где с детства уважали его потребности и желания, не лезли с советами, как жить и с кем дружить, а еще позже - какую профессию выбрать, на ком жениться, рожать ли детей, и, если дети сопротивляются, отчаянно манипулировать, чтобы вызвать чувство вины ("Мы ж для тебя всю жизнь отдаем") или оставить ребенку надежду ("Вот когда будешь хорошим, тогда и будем любить"). И эта безграничная любовь может длиться долго, объекты меняться, но когда-то, в силу каких-то обстоятельств, может возникнуть вопрос: а где же я в этой истории? Как мне найти себя?

Поэтому давайте попробуем сделать первые шаги в укреплении границ:

Не всем говорите "да": научитесь отказывать, даже если неудобно, даже если это ваши родители, любимые, дети или важные люди. Не стоит жить прошлым: то есть спасибо всем, кто помогал, был рядом, дал жизнь и т.д, но это совсем не значит, что нужно принести себя в жертву ради благодарности. Не идеализируйте ни себя, ни любимых людей, ибо взрослый человек - разочарованный человек: то есть он разочаровывается в родительских фигурах как великих и всемогущих, и со временем относится к ним как к людям, которые могут ошибаться, чего-то не понимать, и поэтому уже не надо поддаваться на их уловки, манипуляции и ожидать, что когда-то они полюбят так, как вы хотели бы. Этого не будет никогда. С годами станет только сложнее. Не живите стереотипами, нет хорошего и плохого, есть полутона. Цените свой комфорт, свое время, ищите свои желания и удовольствия. Не оправдывайтесь, а делайте то, что вы считаете верным, а не окружающие, вы не обязаны подстраиваться, - делайте свой выбор. К тому же вы не можете нравиться всем, доверяйте себе, а не чьему-то мнению.

Подписаться на Instagram автора можно здесь.

Сайт автора psymedvedeva.com.ua.