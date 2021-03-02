Четыре главных признака токсичных отношений: когда нужно уносить ноги

Абсолютно все пары встречаются с проблемами и недопониманием. Однако если негативные эмоции и обиды продолжаются на протяжении долгого времени, вы чувствуете себя несчастно и подавлено, – стоит задуматься над тем, не находитесь ли вы в токсичных отношениях.

Так, это может проявляться в частом агрессивном поведении партнера, его попытке манипулировать вами и многом другом. О четырех признаках токсичных отношений, пишет Psychology Today.

Это самый очевидный и самый опасный признак токсичной личности. Отношения с партнером, который не умеет контролировать свои эмоции, зачастую бывают не только напряженными, но иногда и физически небезопасными. Признаки токсично-агрессивного поведения:

Партнер часто выливает на вас свою агрессию из-за мелочей, или беспричинно.

Регулярно заканчивает ссоры угрозами уйти или уходит, не соглашаясь поговорить позже.

Партнер неоднократно обвиняет вас в том, что вы каким-то образом портите его жизнь.

Вы боитесь с ним спорить из-за его неконтролируемой реакции.

Если ваш партнер не разделяет с вами вашу боль, разочарования и потери, оставляет "один на один" с проблемами – это еще один признак токсичных отношений. Потому что в здоровых отношениях влюбленные всегда поддерживают друг друга.

Также токсичная личность никогда не станет извиняться. Ей свойственно лгать и искажают произошедшее настолько убедительно, что постепенно вы сами начнете верить, будто произнесли какие-то обидные слова или совершили недостойный поступок.

Токсичные люди любят манипулировать. Они умеют создать ощущение, что вы им чем-то обязаны. Они также знают, как причинить вам боль, а затем убедить, что сделали это из лучших побуждений: чтобы вы обратили внимание на свои недостатки и начали работать над ними.

Это ситуация, когда больше нет "я", а есть только "мы". В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни. Сначала это может скрываться под благотворительностью: "Я все делаю для тебя". А заканчиваться: "Я лучше знаю, что тебе нужно".

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